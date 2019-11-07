تناول حفنة مكسرات يومياً..وهذا سيحدث!

الخميس 7 نوفمبر 2019

مكسرات

يخفف تناول حفنة مكسرات يومياً خطر الإصابة بالنوبة القلبية، أو الوفاة جراء السرطان أو السكري، لكن ليس زبدة الفول السوداني.



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وقال باحثون هولنديون، إن فوائد المكسرات تتجلى لدى الذين يتناولون يومياً 10 غرامات منها أو الفول السوداني، إلا أن كمية الملح والزيت النباتي المتواجد في الأخير تقضي على فوائده الصحية.

ويحتوي الجوز والفول السوداني على الفيتامينات، والألياف والمواد المضادة للأكسدة التي قد تساهم في انخفاض معدلات الوفاة، خصوصاً لدى أولئك الذين يعانون الأمراض التنفسية كالربو، انتفاخ الرئة، السكري، والأمراض العصبية.

كما قد تخفض المكسرات من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن تناول المكسرات بانتظام يجعل الشخص أكثر شباباً و"تعلماً".