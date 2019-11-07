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تعرف على المحفزات المثيرة للإكزيما التحسسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإكزيما التحسسية هي حالة جلدية تحدث عندما يتلامس جلد الشخص مع مادة مسببة للحساسية، تسبب طفحًا أحمر وحكة مما يشعر المريض بها بالإزعاج والحرج والبحث عن أى وسيلة للسيطرة عليها والتخلص من آلامها.

ووفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday" الإكزيما الأرجية هي نوع من الإكزيما التي تحدث استجابة للتلامس مع مسببات الحساسية، المادة المسببة للحساسية هي أي مادة قد تصيب الانسان بالحساسية، يطلق عليه عادة التهاب الجلد التماسي.

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الأعراض الأولية للأكزيما التحسسية وأنواع الأكزيما الأخرى هي طفح جلدي جاف وحكة قد تكون بعض أنواع الأكزيما مؤلمة أو تتسبب في ظهور بثور.

لا يفهم الباحثون تمامًا سبب حدوث الأكزيما لدى بعض الأشخاص وليس غيرهم. ومع ذلك ، هناك محفزات بيئية محددة ، ومن المحتمل أن تلعب الوراثة أيضًا دورًا.

الأسباب
 

يمكن لأي شخص أن يعاني من الأكزيما التحسسية بعد لمس مسببات الحساسية ، أو يستهلك شيئًا ما لديه حساسية أو ملامسًا لمسببات الحساسية المحمولة جواً ، مثل حبوب اللقاح.

بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الجلد التماسي تشمل:

مستحضرات النظافة .

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العطور.

المعادن ، مثل الكروم والكوبالت والنيكل.

المادة الكيميائية الموجودة في صبغة الشعر.

المواد الحافظة .

المراهم المضادة للبكتيريا .

منتجات مضادة للفطريات أو مضادة للجراثيم، التعرض لهذه المواد المثيرة للحساسية لن يسبب الأكزيما في معظم الناس ولكن قد يؤدي إلى رد فعل لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

الأعراض
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عادة ما تحدث أعراض الأكزيما التحسسية فقط في منطقة الجلد التي تتلامس مع مسببات الحساسية، ومع ذلك قد يلاحظ الأشخاص الذين لديهم ردود فعل شديدة الأعراض في مكان آخر.

غالبًا ما تكون الأيدي الأكثر عرضة لأعراض الأكزيما التحسسية لأنها أكثر عرضة للمس العناصر التي تسبب الحساسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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