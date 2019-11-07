شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب صعوبة التنفس عديدة من ضمنها الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب تجربة صعوبة التنفس الكثير من الضيق الذى لا يوصف أثناء التنفس والشعور كما لو كنت لا تستطيعين التنفس بشكل كامل، ويمكن أن يكون سبب صعوبات التنفس العديد من الحالات المختلفة أو نتيجة الإجهاد.

من المهم الإشارة إلى أن نوبات ضيق التنفس المتكررة أو المفاجئة أو صعوبة التنفس الشديدة قد تكون علامات على مشكلة صحية خطيرة تحتاج إلى عناية طبية، وفقا للموقع الطبى " healthline".

أسباب ضيق التنفسالربو

الربو هو التهاب وتضييق في الشعب الهوائية الذى يمكن أن يسبب ضيق في التنفس و ضيق الصدر والسعال، والربو هو حالة شائعة يمكن أن تتراوح في شدتها من شخص لأخر.

الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو التهاب في الرئة يمكن أن يسبب الالتهاب وتراكم السوائل والقيح في الرئة، ومعظم الأنواع معدية، ويمكن أن يكون الالتهاب الرئوي حالة تهدد الحياة ، لذلك العلاج السريع مهم من أبرز أعراضه صعوبة التنفس وألم فى الصدر والسعال.

مرض الانسداد الرئوي المزمن

يشير مرض الانسداد الرئوي المزمن إلى مجموعة من الأمراض التي تؤدي إلى ضعف وظائف الرئة، والذى قد يسبب ضيق في التنفس والسعال المستمر وانخفاض مستويات الأكسجين.

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الانسداد الرئوي

الانسداد الرئوي هو انسداد يحدث في واحد أو أكثر من الشرايين المؤدية إلى الرئتين،وغالبًا ما يكون هذا ناتجًا عن جلطة دموية من أماكن أخرى في الجسم ، مثل الساق أو الحوض، والتي تصل إلى الرئة. هذا يمكن أن يهدد الحياة ويتطلب عناية طبية فورية، وهو أحد الأسباب القوية لضيق التنفس.

ارتفاع ضغط الدم الرئوي

ارتفاع ضغط الدم الرئوي هو ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر على الشرايين في الرئتين،هذه الحالة غالباً ما تكون ناتجة عن تضييق أو تصلب هذه الشرايين ويمكن أن تؤدي إلى فشل القلب، غالبًا ما تبدأ أعراض هذه الحالة بضيق التنفس.

نزلات البرد أو الانفلونزا

الشعب الهوائية الملتهبة والأنف المزعجة يمكن أن تجعل التنفس أكثر صعوبة، فالأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد أو الأنفلونزا قد يواجهون صعوبة في التنفس بجانب بعض الأعراض الأخرى.

القلق

يمكن أن يسبب القلق العديد من الأعراض الجسدية، بما في ذلك صعوبات التنفس، ومن المحتمل أن يعود تنفس الشخص إلى طبيعته بمجرد تخفيف قلقه.