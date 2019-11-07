5 نصائح لريجيم ناجح بلا جوع

الجوع من أكبر المشاكل التي تواجه من يتبعون نظاما للدايت - أرشيفية

يعد الجوع إحدى أكبر العقبات التي تواجه من يتبعون نظاماً غذائياً بهدف إنقاص الوزن، لذا من المهم التغلب على هذه المشكلة بطريقة صحية تضمن نجاح الريجيم.

ويقدم الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، عدداً من النصائح لمواجهة مشكلة الجوع وهي:

1. نوعية الطعام





هناك نوعان من الطعام يشعرانك بالشبع لوقت أطول، وهما البروتين والدهون، فرغم أن الدهون مرتفعة في سعراتها الحرارية، لكنها ضرورية ومهمة للوصول إلى الشبع، فمكعب الزبدة أو كوب اللبن كامل الدسم مع الفطار سيشعرانك بالشبع على مدار اليوم.



2. شرب الماء





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الشعور في بعض الأحيان بجفاف الفم يؤدي إلى الإحساس بالجوع وليس العطش، لذا يُنصح بشرب من 10 إلى 12 كوباً من المياه يومياً لتجنب هذا الشعور الزائف.

3. وجبات كبيرة وسناكس





تناول وجبات كبيرة مع سناكس بين الوجبات أو وجبات صغيرة متعددة، فمن الممكن أن نتناول إفطاراً وغداءً وعشاءً بشكل طبيعي جداً، ونحصل على سناكس صغيرة بينها "المكسرات أو لبن رائب أو كوب زبادي كاملة الدسم، أو فاكهة وخضراوات" ولكن دون إفراط.

4. طريقة تناول الطعام





احرص على تناول الطعام ببطء وبتركيز، ولا تشاهد التلفزيون أو تفحص هاتفك المحمول، وحاول أن تتجنب الكلام تماماً أثناء الأكل، كل هذه الأخطاء الشائعة لا تشعرك بالشبع.

5. النوم لوقت كافٍ

وفقاً لعدة دراسات، فإن الأشخاص الذين يحصلون على وقت كافٍ من النوم (من 6 إلى 9 ساعات) أقل عرضة للإصابة بالسمنة مقارنة بغيرهم، لأن معدل الحرق لديهم أفضل.



