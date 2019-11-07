وليد الدالي يوضح حقيقة علاج غرغرينا القدم بدون بتر كما كان معهود

صرح الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية والقدم السكرى بجامعة القاهرة، أن غرغرينا القدم برغم خطورتها أن العلاج الصحيح وبشكل إحترافى يمكن علاجها بدون بتر كما كان معهود على هذه الحالة فى السابق.

وقال الدكتور وليد الدالى تعد غرغرينا القدم السكري إحدى مضاعفات الإصابة بالقدم السكري نتيجة تأثير مرض السكر على الأعصاب المحيطة حيث يؤدي ارتفاع معدل السكر في الدم إلى تلف الأعصاب المحيطة وفقدان الإحساس بالقدمين مما يجعلها عرضة للإصابة بالجروح والتقرحات التي يصعب شفاؤها.

وأضاف الدكتور وليد الدالى أن الغرغرينا هي موت أنسجة الجسم نتيجة نقص وصول الدم إليها أو بسبب الإصابة بعدوى بكتيرية وغالبًا ماتصيب الأطراف كأصابع اليدين والقدمين، كما يمكن أن تصيب العضلات والأعضاء الداخلية.

وأوضح الدكتور وليد الدالى ان علاج غرغرينا القدم السكري يتم بعد تشخيص الحالة من قبل الطبيب المعالج وتحديد درجة الإصابة ويتم علاج الغرغرينا بدون بتر من خلال إجراء جراحة لإزالة الأنسجة الميتة لمنع انتشار الغرغرينا في الجسم، وترميم الجلد وإعادة بناء الأنسجة من خلال استخدام جلد سليم من جزء آخر في جسم المريض، وباستخدام المضادات الحيوية لمحاربة العدوى وتكون على شكل حقن وريدية.

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وأشار الدالى أن العلاج بالأكسجين هي تقنية حديثة تستخدم في حالة الإصابة بالغرغرينا الغازية، في الحالات المتقدمة يتم اللجوء إلى بتر الأطراف المصابة.

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