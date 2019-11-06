الجرى يحميك من السمنة وأمراض القلب والسرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة The Sun البريطانية، إن الجري يرتبط بمجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بالسمنة، وارتفاع ضغط الدم ، والكولسترول المرتفع، كما أنه يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، مع المساعدة في تحسين التوازن ووظائف القلب.
كما وجد تحليل ، أن الذين يمارسون رياضة الجري بانتظام ينخفض خطر الوفاة بأمراض القلب لديهم بنسبة 30%، كما أن الجرى يحمى من الاصابة بالسرطان.
وقال كبير الباحثين البروفيسور زيليكو بيديسك من جامعة فيكتوريا في ملبورن، إن تشجيع الناس على ممارسة رياضة الجرى يساعد في تخفيف الضغط على المستشفيات وتقليل الأعباء الصحية.
فوائد الجرى
وأوضح، أن الجري يرتبط بمجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بالسمنة، وارتفاع ضغط الدم ، والكولسترول المرتفع، كما أنه يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، مع المساعدة في تحسين التوازن ووظائف القلب.
وقال: إن جرعة من الجري، حتى مرة واحدة فقط في الأسبوع يمكن أن تؤدى لانخفاض كبير في خطر الوفيات، حيث انهم يمكن الحصول على العديد من الفوائد.
يمكن أن يؤدي الجري الأسبوعي إلى تقليل خطر الوفاة المبكرة بأكثر من الربع، حسب الأبحاث، أظهرت الأبحاث أن الجري الأسبوعي يخفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27 %.
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