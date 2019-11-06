هل الهواتف الذكية تؤثر على أجهزة القلب المزروعة؟

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

دراسة جديدة تؤكد ان الهواتف الذكية تؤثر بالفعل على اداء الاجهزة المزروعة في القلب، ويعتقد الباخثون بأنه يجب اخذ الحيطة واتباع توصيات السلامة لعدم التعرض للمشاكل .



وأشار الباحثون إلى أن التداخل المغناطيسي الذي يحدث بسبب اقتراب الهواتف الذكية من الأجهزة المزروعة داخل الجسم، من المحتمل أن يعمل على تعطيل هذه الأجهزة أو أن تتسبب بصدمات مؤلمة للانسان.

وتستخدم هذه الأجهزة المزورعة في القلب على نطاق واسع، ووفقاً لدراسة سابقة، فإن حوالي 2.9 مليون مريض في القلب لديهم أجهزة ضبط النبضات مزروعة في القلب في الولايات المتحدة لوحدها بين عامي 1993 و 2009.

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وقام الباحثون بجراء دراسة شملت 308 مشاركاً، منهم147 يملكون أجهزة ضبط نبضات القلب مزروعة في أجسامهم و161 منهم يملكون جهاز مقوم نظم القلب مزيل الرجفان (ICDs) أيضاَ مزروعة في أجسامهم.

وأضاف الباحثون بأن “التداخل بين الهواتف الذكية وأجهزة القلب غير شائع ولكن يمكن أن يحدث “.

وأخيراً أوصى الباحثون بأن مسافة الأمان الموصى بها هي من 15-20 سم بين أجهزة ضبط نبضات القلب والهواتف المحمولة.