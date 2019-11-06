المواد الحافظة في قطرة العين.. "السم" في مستحضر دوائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستخدم كثيرون قطرات العين دون النظر إلى تركيبتها أو تاريخ الانتهاء والصلاحية رغم حساسية العين للمواد الحافظة الموجودة داخل هذه القطرات والتي قد تسبب أذى بالغاً.

وقال الدكتور إيهاب عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون في مصر، إنَّ استخدام القطرات التي تحتوي على مواد حافظة لفترات طويلة قد يعرّض المريض لمشكلات عدة، منها تهيج العين والاحمرار والرغبة في الحك.

وأضاف عثمان -خلال فعالية في القاهرة عُقِدت لمناقشة أضرار المواد الحافظة في القطرات- أنَّ أضرار المواد الحافظة تتعلق بسُميّة المستحضر الدوائي أو طول فترة استخدامه أو طبيعة حياة المريض.

وأشار إلى أنَّ المواد الحافظة قد تؤثر على كفاءة وفعالية القطرات خصوصاً التي ترفع ضغط العين، وهذا يستدعي التدخل الجراحي، مؤكداً أنَّ هذه الأضرار تظهر خلال فترات متفاوتة تختلف من مريض لآخر.

وتابع: "المواد الحافظة مفيدة إذا استخدمها المريض لحالة بسيطة ولفترة زمنية قصيرة، لكنها غير مناسبة لأمراض سطح العين الخارجية".