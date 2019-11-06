التسوّق بينها.. عاداتٌ مفاجئة تهددكِ بالسكري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الإفراطُ في تناول الخبز والنشويات مثل الأرز أو المعكرونة والبطاطس يرفع من مستوى السكر في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري بمرور الوقت.

لكلِّ شخص عاداته وروتينه اليومي الذي طوره على مدار سنوات، وهذه العادات غالبًا ما يكون بعضها غير صحي، مثل تناول المشروبات الغازية بعد وجبة الغداء أو تناول وجبة دسمة غنية بالسكريات، والتي تُعرضنا لخطر السمنة المفرطة والأهم من ذلك، مرض السكري إذا تطورت هذه العادات.

ووفقًا لمجلة "ذا هيلثي" هناك بعض العادات العادية والغريبة التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني:

1- تجنُّب السمك

يتجنّب بعض الناس تناول المأكولات البحرية بسبب الحساسية أو عدم تفضيلهم للمذاق، إلا أن جمعية القلب الأمريكية أشارت إلى أن تناول حصتين أسبوعيًا من الأسماك الدهنية مثل الماكريل أو السردين يحمي من الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يحتوي على حمض أوميجا 3.

2- الكربوهيدرات

يرفعُ الإفراط من تناول الخبز والنشويات مثل الأرز أو المعكرونة والبطاطس من مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري مع مرور الوقت.

3- الزبدة

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يُفضّل العديد من الناس الطهي بالزبدة لمذاقها المميز وفوائدها الغذائية، ولكن الخبراء يحذرون من الزبدة لأنها غنية بالدهون المشبعة التي تُسبّب مقاومة الأنسولين في الجسم؛ ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

4- تناول الطعام في وقت متأخر

يضطرُّ العديد من الناس إلى تأجيل بعض الوجبات لتُناسب جدول أعمالهم فالبعض ينتظر حتى يعود إلى المنزل في وقت متأخر حتى يأكل، ولكن تكرار هذا الأمر خطير للغاية، ويُعطّل قدرة الجسم على إفراز الأنسولين ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وزيادة الوزن.

5- قلّة النوم

يتجاهلُ الكثيرون أهمية النوم الصحية، ولكنّ الباحثين كشفوا أن النوم لمدة أقل من 6 ساعات يوميًا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، إذ تؤدي قلّة النوم لتثبيط إنتاج الغلوكوز في الدم ما يزيد من خطر الإصابة بالسكر وأمراض أخرى خطيرة مثل أمراض القلب والسمنة.

6- التسوّق

قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن خبراء التغذية كشفوا أن التسوق دون إعداد قائمة مسبقة بالمشتريات يُسبب الإصابة بالسكري من النوع الثاني، مشيرين إلى أن القائمة تُحفّز المتسوق على الالتزام باختيار الوجبات الصحية التي تحتوي على الفاكهة والخضروات، بينما قد يميل نفس الشخص لشراء الوجبات السريعة التي تؤجج خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني والسمنة.