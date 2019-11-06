الطريقة الأمثل لخسارة الوزن بصورة طبيعية وبدون أي مجهود يذكر

يعتبر خبراء التغذية أنه على كل من يرغب بتخفيض وزنه ولكنه لا يتمكن من ممارسة التمارين البدنية الشاقة، أن يتناول مواد غذائية معينة.



ويشير موقع "فود نيوز"، إلى أنه للتخلص من الوزن الزائد من الضروري زيادة المواد الغذائية الغنية بالبروتينات مثل اللحم والدواجن والأسماك أو بدائلها مثل التوفو (الجبن النباتي)، الفاصوليا، البازلاء، الحمص، المكسرات، بذور شيا وبذور اليقطين والفول السوداني غير المملح.

وبؤكد خبراء انه يجب اتباع نظام غذائي "متقطع" أي تناول الطعام في أوقات محددة فقط. فمثلا يتناول الشخص خلال ثماني ساعات كمية السعرات الحرارية اليومية اللازمة للجسم، وعدم تناول أي طعام خلال 16 ساعة الباقية من اليوم. وهناك خيار آخر، تناول 25% من كمية السعرات الحرارية اللازمة ثلاثة أيام في الأسبوع، وفي الأيام الأخرى تناول الطعام كالمعتاد ولكن من دون الإفراط.

ودعا خبراء التغذية كل من يرغب بتخفيض وزنه الامتناع عن تناول المشروبات المحلاة ومشروبات الطاقة. وينصحون بالنوم المنتظم وتجنب الاجهادات لأنها تحفز الشهية.

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