دراسة توضح كيف يؤثر النوم القصير على عظام المرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الحصول على القليل من النوم مع ارتفاع خطر انخفاض كثافة المعادن في العظام (BMD) يسبب تطور مرض هشاشة العظام.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، حلل الباحثون بيانات أكثر من 11084 من النساء بعد انقطاع الطمث، كان لدى أولئك الذين أبلغوا عن النوم لمدة 5 ساعات أو أقل في الليلة انخفاض كثافة المعادن بالعظام في جميع أماكن الجسم الأربعة التي تم تقييمها - الجسم كله والورك الكلي والرقبة والعمود الفقري - مقارنة بالنساء اللائي أبلغن عن النوم لمدة 7 ساعات في الليلة.
وكانت النساء اللائي يبلغن عن 5 ساعات أو أقل في الليلة يواجهن مخاطر أعلى بنسبة 22 ٪ و 63 ٪ من التعرض لكتلة عظمية منخفضة وهشاشة العظام في الورك، على التوالي، وشوهدت نتائج مماثلة مع العمود الفقري.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة "هيذر أوشس بالكوم" ، أستاذ العظام من جامعة بافالو: "تشير دراستنا إلى أن النوم قد يؤثر سلبًا على صحة العظام ، مما يضيف إلى قائمة الآثار الصحية السلبية للنوم القصير، آمل أن يكون أيضًا بمثابة تذكير بالسعي إلى النوم لمدة 7 ساعات أو أكثر الموصى بها في الليلة".
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