شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس الغدى سبب إصابة طفلك بمجموعة أمراض..كيف تحميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيروسات الغدية أو "أدينو فيروس" هي مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الأغشية (بطانات الأنسجة) من:الجهاز التنفسي، العيون، الأمعاء، المسالك البولية والجهاز العصبى، وفقاً لموقع Kidshealth .



الفيروس الغدي

ما هو الفيروس الغدي؟

الفيروس الغدى أو "أدينو فيروس" من الأسباب الشائعة للحمى والإصابة بأمراض مثل:

-نزلات البرد.

-التهاب باطن العين.

-الخُناق.

-التهاب الشعبي.

-الالتهاب الرئوي.

-الإسهال.

عادة ما تكون عدوى الفيروس الغدي خفيفة، لكن يمكن أن تحدث إصابات خطيرة، حيث أن الرضع والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي هم أكثر عرضة لمشاكل خطيرة.

ويمكن أن تؤثر العدوى بفيروس الغد على الأطفال من أي عمر، لكنها أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار، وقد تعرض معظم الأطفال للإصابة بفيروس غدي واحد على الأقل قبل بلوغ سن العاشرة، وهناك العديد من أنواع فيروسات الأدينو المختلفة، لذلك يمكن أن يصاب الأشخاص بأكثر من عدوى فيروس غدي، ويمكن أن تحدث عدوى الفيروس الغدى في أي وقت من السنة.



الفيروس الغدى

أعراض عدوى الفيروس الغدي

تعتمد أعراض الفيروس الغدى على نوع الفيروس الغدي وجزء الجسم المصاب به، حيث أن الأعراض التنفسية هي الأكثر شيوعا.

يمكن أن تتراوح التهابات الجهاز التنفسي العلوي من أعراض البرد الخفيفة إلى أعراض تشبه الأنفلونزا، وتشمل هذه الأعراض:

-التهاب الحلق.

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-سيلان الأنف.

-السعال.

-عدوى الأذن.

-التهاب باطن العين.

-الحمى.

- يمكن أن يسبب الفيروس الغدي سعالًا يشبه السعال الديكي.

-التهاب المعدة والأمعاء وتشمل أعراضه الإسهال والقيء وآلام البطن والحمى.

-التهابات المثانة: يمكن أن تسبب التبول المتكرر والحرق والألم والدم في البول.

-التهابات العين.

-التهابات الجهاز العصبي: يمكن أن يحدث التهاب السحايا والتهاب الدماغ في بعض الأحيان بسبب عدوى الفيروس الغدى، وتشمل الأعراض الحمى والصداع والغثيان والقيء.

طرق الوقاية من عدوى الفيروس الغدي

للمساعدة في منع انتشار عدوى الفيروس الغدى:

-تأكد من أن الأطفال يغسلون أيديهم جيدًا، خاصة قبل تناول الطعام وبعد دخول المرحاض.

-الحفاظ على نظافة الأسطح .

-علّم الأطفال أن العطس والسعال فى المناديل الورقية وليس أيديهم.