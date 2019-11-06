مستحضرات تحمي البشرة من أضرار برودة الشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت خبيرة تجميل ألمانية باستخدام عدة مستحضرات في فصل الشتاء؛ حيث إن البشرة تتعرض لإجهاد كبير لأن البرودة تسبب في تراجع إنتاج الدهون، التي تحمي البشرة من الجفاف.

وقالت خبيرة التجميل الألمانية، ناتالي فيشر، البرودة تؤدي لانكماش الأوعية الدموية الصغيرة من أجل الحفاظ على الحرارة؛ ما يتسبب في قلة إمداد البشرة بالأكسجين والعناصر المغذية، ونتيجة لذلك تتعرض البشرة للجفاف والشحوب.

ولمواجهة هذه المشاكل، تنصح فيشر باستعمال مستحضرات العناية الغنية بالدهون كزيوت البشرة والكريمات، التي تقوم على قاعدة "ماء في زيت"، حيث تعمل هذه المستحضرات على تكوين طبقة عازلة تحمي البشرة من البرودة من ناحية وتحافظ على الرطوبة من ناحية أخرى، وبالتالي تتمتع البشرة بملمس ناعم كالحرير وتشع نضارة وحيوية.