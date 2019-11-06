شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يكتشفون أضرارا جديدة للتدخين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علماء الوراثة البريطانيين، أن التدخين يساهم فى تطور مرض انفصام الشخصية والاكتئاب، ما يساهم في زيادة خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية.
وحلل العلماء حسبما قالت دراستهم التى تم نشره فى مجلة الطب النفسى، الحمض النووى لأكثر من نصف مليون شخص فى المملكة المتحدة، واتضح أن الأشخاص الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية والاكتئاب يدخنون بشكل ملحوظ أكثر من المشاركين الآخرين فى التجربة العلمية.
بالإضافة إلى ذلك، كان البريطانيون المصابون بإدمان النيكوتين أكثر عرضة للإصابة بمرض انفصام الشخصية، واحتمال إصابتهم بالاكتئاب المزمن أكثر من غير المدخنين بمقدار الضعف تقريبًا.
كما طرح علم الوراثة نظرية أن النيكوتين يعطل عمل السيروتونين والدوبامين، وهما من الهرمونات الأكثر أهمية في الدماغ، ويشاركان في تطور الفصام والاكتئاب.
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