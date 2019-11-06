شكرا لقرائتكم خبر عن يوم حر ويوم برد.. 5 طرق غير تقليدية لمقاومة الأنفلونزا مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقلبات الطقس وتغيرات حرارة الجو ما بين الحرارة والبرودة، يحتاج كل منا إلى تقوية جهاز المناعة لمقاومة الأمراض المختلفة، فى هذا التقرير نقدم 5 طرق غير تقليدية تساعدك على مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 طرق غير تقليدية لمقاومة البرد والأنفلونزا

هناك بعض الطرق الطبيعية غير المألوفة التى يمكن أن تساعدك فى التخلص من البرد والأنفلونزا.

تناول بعض البروتين

إن اتباع نظام غذائى صحى يمكن أن يساعدك على التخلص من أى مشكلة صحية والبرد والأنفلونزا، حيث يلعب الطعام الذى تتناوله دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحتك.

بمجرد أن تبدأ فى الشعور بأعراض الأنفلونزا قم بزيادة تناول البروتين، حيث يوفر لك وجبة صحية مليئة بالبروتين ما يكفى من المواد الغذائية وتجنب مسببات الأمراض العنيدة التى تسبب البرد.

والمواد الغذائية المليئة بفيتامين C مثل البرتقال والطماطم يمكن أن تساعد أيضًا فى تعزيز المناعة.

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تدليك الجسم

يمكن أن يساعدك التدليك الخفيف فى الحفاظ على سلامتك من الإصابة بالزكام، حيث إن التدليك يعزز جهاز المناعة ويساعدك فى الوقاية من البرد والإنفلونز.

ارتداء الجوارب الرطبة

ارتداء زوج من الجوارب الرطبة يساعد فى علاج البرد، حيث إن ارتداء الجوارب الرطبة قبل النوم له تأثير مماثل للعلاج المائى المعزز للمناعة.

كل ما عليك فعله هو نقع زوج من الجوارب فى الماء البارد وارتديه ثم قم بتغطيته بزوج من الجوارب الصوفية.

تناول البصل النىء

البصل علاج فعال لمكافحة البرد والإنفلونزا، حيث إن البصل مضاد طبيعى للميكروبات، كما أنه يحتوى على الكثير من الكبريت، وهو مفيد لجهاز المناعة لديك.

الأعشاب

عندما يكون لديك التهاب فى الحلق تناول الأعشاب الدافئة، مثل: الزنجبيل، الشاى الأخضر، حيث تحتوى هذه الأنواع على مضادات الأكسدة القوية التى تساعد جسمك على إزالة البكتيريا التى تسبب البرد والإنفلونزا.