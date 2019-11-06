شكرا لقرائتكم خبر عن العدو لفترات قصيرة يقلل مخاطر الموت المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجموعة من العلماء الأستراليين أن العدو ولو لفترات قصيرة يقلل من خطر الموت المبكر، حيث توصل العلماء، الذين ينتمون لمعاهد من أستراليا وتايلاند وفنلندا من خلال تحليل 14 دراسة سابقة من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والدنمارك إلى نتائج تفيد بأن زيادة المشاركة فى أنشطة العدو سيؤدى على الأرجح لتحسين الصحة العامة ومتوسط عمر الإنسان بالنسبة لمن يمارسون هذه الأنشطة.

وشملت الدراسات التى قام به الباحثون 232 ألفا و149 مشاركا، وجرت على فترات تتراوح من 5.5 إلى 35 عاما.

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وكشف العلماء أن الأشخاص الذين قاموا بالعدو لمسافة ما ينخفض لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27% مقارنة بمن لا يمارسون العدو، كما تم الربط بين العدو وبين خفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان بنسبة 30% و23% على التوالى.