صحة ورشاقة

العدو لفترات قصيرة يقلل مخاطر الموت المبكر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العدو لفترات قصيرة يقلل مخاطر الموت المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجموعة من العلماء الأستراليين أن العدو ولو لفترات قصيرة يقلل من خطر الموت المبكر، حيث توصل العلماء، الذين ينتمون لمعاهد من أستراليا وتايلاند وفنلندا من خلال تحليل 14 دراسة سابقة من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والدنمارك إلى نتائج تفيد بأن زيادة المشاركة فى أنشطة العدو سيؤدى على الأرجح لتحسين الصحة العامة ومتوسط عمر الإنسان بالنسبة لمن يمارسون هذه الأنشطة.

وشملت الدراسات التى قام به الباحثون 232 ألفا و149 مشاركا، وجرت على فترات تتراوح من 5.5 إلى 35 عاما.

Advertisements

وكشف العلماء أن الأشخاص الذين قاموا بالعدو لمسافة ما ينخفض لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27% مقارنة بمن لا يمارسون العدو، كما تم الربط بين العدو وبين خفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان بنسبة 30% و23% على التوالى

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدو لفترات قصيرة يقلل مخاطر الموت المبكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا