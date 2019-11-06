فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن مرض "الوهن العضلى الوبيل" وهو من الأمراض التى تحدث نتيجة للتعرض لاضطراب بالجهاز المناعي، فى هذا الفيديو المعلوماتى سنتعرف أكثر عن هذا المرض، وذلك وفقا لموقعى "webmed و mayoclinic ". ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل

ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل -من الأمراض المناعية النادرة. - يؤثر على الجهاز العصبى العضلى. - يؤدى لعدم الحركة بشكل طبيعى.

أعراض الوهن العضلى الوبيل

أعراض الوهن العضلى الوبيل - زيادة الحركات العضلية. -ضعف عضلات الجسم. - تتأثر عضلات العين ويحدث تدلى الجفون وتشويش الرؤية. - عضلات الوجه والحنجرة: تغير فى الصوت والكلام، وصعوبة البلع. - يؤثر على عضلات الرقبة والذراعين والساقين. Advertisements

تشخيص مرض الوهن العضلى الوبيل

تشخيص مرض الوهن العضلى الوبيل -إجراء فحص جسدى كامل. - فحص العضلات والبحث عن وجود ضعف عضلى. -فحص حركة العين واختبار وظائف الحركة فى الجسم. -اختبار تحفيز الأعصاب بالجسم. -ضرورة إجراء اختبار الدم، واختبار التنسيلون. - أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسى على الصدر.

علاج الوهن العضلى الوبيل

علاج الوهن العضلى الوبيل -لا يوجد علاج ولكن يمكن تخفيف الأعراض بالعلاج بالكورتيزون ومثبطات الجهاز المناعي. - بعض المرضى يحتاجون لاستئصال الغدة الزعترية لتورمها.







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