رجيم الشوفان لإنقاص 9 كيلوغرامات فى وقت قياسي

يحتوي الشوفان على نسبة عالية وغنية بالمعادن مثل الحديد والفسفور، والفيتامينات مثل فيتامين بـ1. إضافه إلى وجود البروتين، والأحماض الدهنية، لذا فهو من أنواع الحبوب ذات الفوائد الغذائية العادية، إضافة إلى أن مفعوله في إنقاص الوزن سريع وفعال، وإذا كنت تعانين من زيادة في الوزن وتكتل الدهون في منطقتي البطن والأرداف ننصحك باعتماد رجيم الشوفان لإنقاص أكثر من ٩ كيلو في وقت قياسي مع مراعاة تطبيق الرجيم كما هو والابتعاد عن الممنوعات.

وإليك سيدتي رجيم الشوفان لإنقاص الوزن سريعاً



رجيم الشوفان اليوم الأول:



وجبه الفطار: 1 كوب الشوفان بالحليب والتوت.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 1 كوب عصير البرتقال.

وجبة الغذاء: وعاء متوسط الشوفان مع الخضراوات.

وجبة خفيفة بعد الغذاء: 1 ثمرة تفاح.

وجبة العشاء: 200 جرام السمك المشوي مع الخضراوات.



اليوم الثاني في رجيم الشوفان:



وجبة الفطار: 1 طبق الشوفان بالتفاح والقرفة.

وجبة خفيفة قبل الغذاء: أي ثمرة فاكهة كاملة.

وجبة الغذاء: 1 طبق من حساء الكرنب.

وجبة خفيفة بعد الغذاء: شرائح الخيار وكوب عصير الليمون.

وجبة العشاء: 1 الشوفان بالعدس و100 جرام قطع الدجاج.



رجيم الشوفان اليوم الثالث:



وجبة الفطار: ثمرة فاكهة طازجة + سموثي الموز.

وجبة خفيفة قبل الغذاء: 4 مكسرات اللوز.

وجبة الغذاء: خبز الشوفان بالبيض والخضراوات المشوية.

وجبة خفيفة بعد الغذاء: 1 ثمرة كيوي + 1 ثمرة جريب فروت.

وجبة العشاء: طبق الشوفان و80 جرام من السلمون والبطاطس المهروسة.

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اليوم الرابع:



وجبة الفطار: 1 كوب شاي أخضر + الشوفان مع الموز والحليب.

وجبة خفيفة قبل الغذاء: 1 ثمرة جزر متوسطة الحجم.

وجبة الغذاء: 1 ساندوتش القمح مع 60 جرام شرائح الديك الرومي مع الخس.

وجبة خفيفة بعد الغذاء: 1 كوب حليب صويا.

وجبة العشاء: وعاء متوسط من كرات الشوفان مع حساء الخضراوات.

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اليوم الخامس:



وجبة الفطار: سموثي التوت والشوفان وقطعة من الشوكولاتة الداكنة.

وجبة خفيفة قبل الغذاء: 1 ثمرة تفاح.

وجبة الغذاء: 40 جرام معكرونة بالجمبري والسبانخ.

وجبة خفيفة بعد الغذاء: 1 كوب عصير برتقال.

وجبة العشاء: كوكيز القمح والشوفان.



اليوم السادس:



وجبة الفطار: سموثي الكالي والكرفس.

وجبه خفيفة قبل الغداء: 1 ثمرة قرع صغيرة الحجم.

وجبة الغذاء: وعاء متوسط من كفتة الشوفان مع حساء العدس.

وجبة خفيفة بعد الغذاء: 1 كوب حليب خالٍ من الدسم.

وجبة العشاء: البيض المقلي مع الشوفان.



اليوم السابع:



وجبة الفطار: الشوفان مع الحليب والعسل.

وجبة خفيفة قبل الغذاء: 4 مكسرات لوز.

وجبة الغذاء: 1 حساء الدجاج.

وجبة خفيفة بعد الغذاء: 1كوب زبادي خالٍ من الدسم.

وجبة العشاء: 1ساندوتش خبز القمح مع 30 جرام من التونة والخس.



اليوم الثامن:



وجبة الفطار: 1 كوب من الشوفان بالحليب والزبيب والقرفة.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 1 كوب توت بري.

وجبة الغذاء: الشوفان بالموز والقرفة + 1-2 كوب زبادي خالٍ من الدسم.

وجبة العشاء: 4 أونصات من صدور الدجاج المشوي مع السلطة الخضراء بالشوفان.

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اليوم التاسع:



وجبة الفطار: الشوفان بالسكر البني.

وجبة خفيفة قبل الغذاء: 1ثمرة تفاح.

وجبة الغذاء: الشوفان والزبادي والفراولة.

وجبة العشاء: 4 أونصات من شرائح السمك المشوي + 1 كوب بروكلي +1 أرز بني.



اليوم العاشر:



وجبة الفطار: بسكوت الشوفان والتمر.

وجبة خفيفة قبل الغذاء: 1 كوب شاي أخضر.

وجبة الغذاء: برجر صدور الديك الرومي + 1 بأن كيك القمح.

وجبة العشاء: 1-2 كوب شوفان + شرائح الكوسة المخبوزة.



اليوم الحادي عشر:



وجبه الفطار: الشوفان بالموز والمكسرات.

وجبة خفيفة قبل الغذاء: 1كوب عصير فواكه طازجة.

وجبة الغذاء: 4 أونصات شرائح اللحم + كوب سلطة الخضراوات.

وجبة العشاء: 1 ثمرة موز + 1-2 كوب قطع أناناس.



اليوم الثاني عشر:



وجبة الفطار: 1كوب خليط الشوفان الكريمي بالفراولة أو أعداد مشروب الشوفان.

وجبة خفيفة قبل الغذاء: 4 مكسرات لوز.

وجبة الغذاء: حساء المشروم مع قطع الدجاج.

وجبة العشاء: 1طبق متوسط الحجم من سلطة الفواكه الطازجة.