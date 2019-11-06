نصيحة طبية: لا تغسل شعرك بالشامبو يوميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت طبيبة أمراض جلدية ألمانية "إن غسيل الشعر بالشامبو يوميا يتسبب في إزالة الدهون من فروة الرأس، ما يؤدي إلى الإصابة بقشرة الرأس الجافة والحكة".

وأضافت الطبيبة إنجريد شموكيل "أن الاستخدام المتكرر للشامبو يرفع أيضا خطر الإصابة بالحساسية، وذلك بسبب المواد العطرية والمواد الحافظة".

ونصحت لتجنب هذه المخاطر بـ"غسل الشعر بالشامبو مرة كل يومين، مع مراعاة استعمال مستحضرات الشامبو الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية".

وأشارت "شموكيل" إلى أهمية درجة حرارة الماء عند غسل الشعر، موضحة أن السخونة تؤدي إلى فتح الغدد الدهنية، ومن ثم سرعان ما يصير الشعر دهنيا؛ لذا فإن الماء البارد أفضل لأصحاب الشعر الدهني.