عوامل تقود للإصابة بالسكري.. احذر قلة الحركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت مجلة "ديابيتس راتجيبر" الألمانية بتجنب بعض العوامل التي ترفع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وأوضحت المجلة أن تلك العوامل هي البدانة وقلة الحركة والتدخين وارتفاع ضغط الدم، كما يرتفع الخطر لدى المرأة التي أُصيبت بسكري الحمل.

وذكرت المجلة أن أعراض السكري من النوع الثاني تتمثل في العطش الشديد والرغبة المتكررة في التبول وجفاف الجلد وفقدان الوزن والتعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود.

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ومن الأعراض الأخرى اضطرابات الرؤية وتقلص العضلات وكثرة الإصابة بالعدوى وسوء شفاء الجروح، بالإضافة إلى تراجع القدرة الجنسية لدى الرجال وانقطاع الدورة الشهرية لدى النساء.

ونصحت باستشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ لأن تأخر التشخيص قد تترتب عليه عواقب وخيمة كالإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ولفتت إلى أنه يمكن مواجهة السكري من النوع الثاني، إلى جانب العلاج الدوائي، من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية قليلة السكريات والدهون مع المواظبة على ممارسة الرياضة.