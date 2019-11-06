تحذير من الإفراط في تناول السبانخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر طبيب الأسنان الألماني من الإفراط في تناول السبانخ رغم أنها تعد مفيدة للصحة. وقال الدكتور يوخن شميت إن الإفراط في تناولها قد يؤذي الأسنان؛ لاحتوائها على حمض الأوكساليك الذي يهاجم مينا الأسنان. وأضاف أن مشروبات العصائر "السموذي" قد تؤذي الأسنان أيضا في حال تناولها بانتظام بسبب محتواها العالي من السكر والأحماض. وأشار شميت إلى أن بعض التوابل كالزعفران والكاري وصوص الصويا تترك طبقة ملونة على الأسنان؛ لذا يتعين شرب كوب من الماء بعد تناول هذه التوابل لتنظيف الأسنان.

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