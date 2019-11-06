مصادر: الزمالك أبرز أسباب أزمة بيراميدز ومنتخب مصر

كشفت مصادر مقربة من نادي بيراميدز المصري عن أبرز أسباب أزمة النادي مع منتخب مصر بعد رفض الفرنسى سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق، إرسال لاعبيه الدوليين إلى معسكر الفراعنة الذي سيبدأ الثلاثاء، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر، في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وأكدت المصادر أن النادي غاضب من قرارات اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات، ويرى أنها عشوائية، لا سيما فيما يتعلق بالتعديلات على جدول مباريات الدوري المصري، وتغيير ترتيب اللقاءات دون احترام للأندية المتنافسة، ودون مراعاة للعدالة بين الجميع، وذلك بعد ما تم تعديل أول مباراة للفريق بعد التوقف الدولي، ليواجه فيها أسوان بدلان من الزمالك.

وكان من المفترض أن تكون أولى مباريات بيراميدز في الدوري بعد التوقف يوم ٢٤ نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أمام الزمالك، الذي كان من المقرر أن يغيب عنه وقتها لاعباه الموقوفان المغربي أشرف بنشرقي والتونسي فرجاني ساسي، إلا أن الاتحاد قرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي أولا، فيما يواجه بيراميدز أسوان يوم ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني.

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ووفقا للترتيب الجديد فإن الزمالك سيشارك أمام بيراميدز مدعوما بساسي وبنشرقي، وهو ما تسبب في ضيق مسؤولي بيراميدز ومدربه، وفقا لما أكدته المصادر، واتهامهم للجنة المسابقات بالعشوائية وأنها لا تحترم الأندية، وتلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة في الدوري.

وأشارت المصادر إلى أن النادي قرر وفقا لذلك تصعيد الأمور مع الاتحاد المصري عبر المنتخب، حيث أبدى التزامه الكامل بلوائح الاتحاد الدولي "الفيفا" فيما يتعلق باللاعبين الدوليين، والتي تلزم الأندية بإرسال لاعبيها للمنتخبات قبل ٧٢ ساعة من المباريات، مما يعني أن اللاعبين سينضمون يوم ١١ نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضافت أن بيراميدز يريد أن يوجه رسالة للاتحاد بضرورة احترام كل الأندية جميعها دون تفرقة، والتعامل معها بصورة طبيعية بدلا من التعامل معها بهذه الصورة السيئة وعدم احترام المنافسة الشريفة على لقب الدوري، مؤكدا أنه لن يتخلى عن الدور الوطني للاعبي بيراميدز، ولكن تلك الوقفة لوضع النقاط فوق الحروف بضرورة أن يحترم كل طرف الآخر.

يذكر أن قائمة منتخب مصر خلال معسكره الحالي الذي انطلق الثلاثاء تضم 7 لاعبين من بيراميدز، هم عبد الله السعيد، ورجب بكار، ومحمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، ومحمد فاروق، وإسلام عيسى وعمر جابر.

وستتخلل المعسكر مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أمام ليبيريا، قبل مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي ١٤ و١٨ من الشهر ذاته في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.