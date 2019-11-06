شكرا لقرائتكم خبر عن «بشائر الثورة».. السودان تطلق أول قمر اصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الصين أطلقت مؤخراً قمراً اصطناعياً، هو الأول على الإطلاق الذي تمتلكه بلاده، ويرمي لتطوير معارفها العسكرية والاقتصادية والفضائية.

وقال «البرهان»، خلال اجتماع في الخرطوم لمجلس الأمن والدفاع، تم «إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى».

ويهدف القمر الصناعي إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات ويعمل على اكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية واكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة الجوانب العسكرية بالبلاد.

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وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، أوضح الفكي سليمان، الناطق باسم مجلس السيادة الانتقالي: «القمر أُطلق بالتعاون مع الصين، وسيُدار من قِبَل السودان في غضون أشهر».

وحتى الآن لم يتم الكشف عن متى أو من أين تحديداً تم إطلاق القمر، وأشار «الفكي» إلى أن الخرطوم تعتزم إطلاق إصدار أحدث من هذا القمر خلال عامين.

وقالت التقارير إنه تم تطوير القمر الصناعي السوداني للاستشعار عن بُعد، SRSS-11 لصالح الحكومة السودانية بواسطة شركة «شنتشن» الفضاء الشرقية الفضائية بالبحر الأحمر.

وفي عام 2013، أنشأت حكومة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، معهداً لأبحاث الفضاء، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير قدرات البلاد في هذا المجال.