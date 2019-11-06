زوج أصالة نصري يثير الجدل لتخليه عن خاتم الزواج بأحدث صور له

أثار المخرج طارق العريان الجدل بأحدث ظهور له خلال حضوره ندوة تكريمية في الجامعة الأمريكية لصناع فيلم "ولاد رزق 2" للحديث عن كواليس تصوير الفيلم والمشاهد الصعبة التي تم تصويرها، فظهر بدون خاتم زواج.

طارق العريان يتخلى عن خاتم الزواج

ونشر طارق العريان، زوج الفنانة السورية أصالة نصري، مجموعة صور له من الندوة، كما تناقل الجمهور صورا له من المناسبة، فلاحظوا خلو يده من خاتم الزواج الذي اعتاد سابقا ارتدائه في معظم المناسبات التي يحضرها وفي صوره السابقة عبر انستغرام.

واعتبر الجمهور بأن عدم ارتداء طارق العريان لخاتم زواجه يعزز من شكوك خلافاته مع زوجته أصالة نصري خاصة وأن الأخيرة ظهرت ايضا في اجازتها في دبي برفقة أفراد اسرتها بإستثناء زوجها، لتعود الى الواجهة مسألة انفصالهما.

وحضر الندوة التكريمية الى جانب طارق العريان، كل من المؤلف صلاح الجهينى، الفنان عمرو يوسف، الفنان كريم قاسم، الفنان أحمد داوود.

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وخالد الصاوي وباسم سمرة وغيرهم وهو ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز.

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أصالة نصري تنفي طلاقها

وسبق وأن نفت أصالة نصري طلاقها من طارق العريان الا انها لم تنكر حصول بعض الخلافات بينهما.

وكتبت أصالة نصري قبل أسابيع ماضية تدوينة ردا على اخبار طلاقها جاء فيها :" لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا"، مضيفة :" مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني".

على الجانب الفني ، تألقت أصالة مؤخرا في موسم الرياض بالسعودية من خلال حفل "ليلة الملحن سهم" مع عدد من نجوم الغناء وتستعد للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية بمصر.

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