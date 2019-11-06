ميغان ماركل ودوقة كورنوال ستقومان بأولى مهماتهما الرسمية المشتركة معا

من المقرر أن يقوم الأمير هاري (Prince Harry) وزوجته ميغان ماركل (Meghan Markle) بأولى مهماتهما الرسمية المشتركة مع كاميلا دوقة كورنوال (Camilla Duchess of Cornwall) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يقوم ثلاثتهم بزيارة حقل الذكرى الواحد والتسعين (91st Field of Remembrance) في كنيسة وستمنستر في يوم الخميس 7 نوفمبر 2019 في إطار فاعليات إحياء يوم الذكرى وذلك طبقا لما أعلنه قصر باكنغهام.

زيارة حقل الذكرى الواحد والتسعين في كنيسة وستمنستر ستكون الزيارة الأولى لميغان ماركل وكاميلا دوقة كورنوال والسابعة للأمير هاري، ومن المقرر أن تشهد هذه الزيارة قيام ثلاثتهم بوضع صليب الذكرى (Cross of Remembrance) أمام النصب التذكاري في الموقع والوقوف دقيقتين حداد على الجنود القتلى في المعارك التي خاضتها بريطانيا، ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضا لقاء الثلاثي الملكي بمجموعة من الجنود المتقاعدين والمحاربين القدامى.

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