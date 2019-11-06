صحة ورشاقة

كورية تنفصل عن زوجها الذي نعتها بـ"السمينة" بعد خسارتها 40 كيلوغرامًا

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قامت أم كورية بإنقاص وزنها نحو 40 كغ، بعد أن عانت من مشكلة اكتئاب مابعد الولادة، بسبب السمنة الشديدة، فالأم بارك جي وون التي عانت من توبيخ زوجها لها، بسبب سمنتها، اتبعت نظاما غذائيا صحيا كان نتيجته خسارة أكثر من 40 كغ، كا يظهر في الصور التي نشرتها على صفحتها في "إنستغرام"

استطاعت الأم خلال 10 أشهر فقط من تحقيق نتائج مذهلة، من خلال ممارسة التمارين ، واتباع نظام غذائي صحيوفعال، وابتعدت عن جميع الوجبات السريعة وغير الصحية.

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وخلال فترة وجيزة أنقصت الأم التي كان وزنها 86 كغ وزنها أكثر من 40 كغ، وانفصلت عن زوجها، الذي عانت من سوء معاملته لها عندما كانت تمر بفترة نفسية عصيبة بعد ولادتها، حيث لم يقدم أي نوع من التعاطف والمساعدة، بل نعتها بصفة "غير جذابة" في مرات كثيرة، ماجعلها تأخذ قرارها الحاسم، بحسب موقع "لايف" الروسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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