كورية تنفصل عن زوجها الذي نعتها بـ"السمينة" بعد خسارتها 40 كيلوغرامًا

قامت أم كورية بإنقاص وزنها نحو 40 كغ، بعد أن عانت من مشكلة اكتئاب مابعد الولادة، بسبب السمنة الشديدة، فالأم بارك جي وون التي عانت من توبيخ زوجها لها، بسبب سمنتها، اتبعت نظاما غذائيا صحيا كان نتيجته خسارة أكثر من 40 كغ، كا يظهر في الصور التي نشرتها على صفحتها في "إنستغرام"

استطاعت الأم خلال 10 أشهر فقط من تحقيق نتائج مذهلة، من خلال ممارسة التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صحيوفعال، وابتعدت عن جميع الوجبات السريعة وغير الصحية.

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وخلال فترة وجيزة أنقصت الأم التي كان وزنها 86 كغ وزنها أكثر من 40 كغ، وانفصلت عن زوجها، الذي عانت من سوء معاملته لها عندما كانت تمر بفترة نفسية عصيبة بعد ولادتها، حيث لم يقدم أي نوع من التعاطف والمساعدة، بل نعتها بصفة "غير جذابة" في مرات كثيرة، ماجعلها تأخذ قرارها الحاسم، بحسب موقع "لايف" الروسي.

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