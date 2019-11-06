شكرا لقرائتكم خبر عن %17 من الأطفال المصابين بالحساسية الغذائية لديهم مشكلة مع السمسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد العلماء أن اختبار الأجسام المضادة للسمسم قد تتنبأ بحساسية السمسم عند الأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية.

ووجد الباحثون في المعاهد الوطنية للصحة البريطانية " nih " أن حساسية السمسم شائعة بين الأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية الأخرى، والتي تحدث فيما يقدر بنحو 17 ٪ ، بالإضافة إلى ذلك، وجد العلماء أن اختبار الجسم لمضادات السمسم يتنبأ بدقة بما إذا كان الطفل المصاب بالحساسية الغذائية يعاني من الحساسية تجاه السمسم.

يعد السمسم من بين أكثر 10 أمراض التى تسبب الحساسية للأطفال، ردود الفعل الشديدة على السمسم شائعة بين الأطفال الذين يعانون من الحساسية السمسم، مما يؤكد الحاجة إلى أهمية التعرف على هذه الحساسية وتشخيصها مبكرا.

اختبارات الحساسية القياسية مثل اختبار وخز الجلد واختبار الجسم المضاد للحساسية ، كانت غير دقيقة في التنبؤ برد فعل الحساسية تجاه السمسم، وشملت العديد من الدراسات تقييم فائدة هذه الاختبارات للحساسية السمسم فقط فى الأطفال المشتبه في أنهم يعانون من الحساسية السمسم.

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باتباع نهج مختلف ، قام العلماء بمختبر NIAID لأمراض الحساسية و وحدة أبحاث الحساسية الغذائية البريطانية ، بتقييم اختبار الجسم المضاد السمسم في مجموعة من 119 الأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية والذين لم تكن حساسية السمسم لديهم معروفة.

وجد العلماء أن (13 ٪) من الأطفال كانوا يعانون من الحساسية للسمسم ، فى مقابل (61 ٪) تقبل للسمسم ، ولا يتمكنوا من تحديد حالة الحساسية للسمسم ل (26 ٪) من الأطفال، وذلك أساسا لأنهم رفضوا التحدي الغذائي عن طريق الفم. من بين الـ 88 طفلاً الذين كانت حالتهم من الحساسية للسمسم محددة ، كان هناك 17٪ منهم يعانون من الحساسية للسمسم.

قام العلماء بقياس كمية الجسم المضاد الذي يطلق عليه الجلوبولين المناعي E (sIgE) الخاص بالسمسم في دم هؤلاء الأطفال الـ 88، و مع هذه البيانات والمعلومات عن حالة حساسية السمسم لدى الأطفال ، طور الباحثون نموذجًا رياضيًا للتنبؤ باحتمال إصابة الطفل المصاب بحساسية الطعام بحساسية السمسم.

وفقًا لهذا النموذج ، فإن الأطفال الذين لديهم أكثر من 29.4 كيلو وحدة دولية من الحجم لكل لتر من مصل الدم لديهم فرصة أكبر بنسبة 50٪ من الحساسية تجاه السمسم.