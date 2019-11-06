شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد اضطرابات الغدة الدرقية شائعة الحدوث حيث يعاني حوالي 12 ٪ من الأشخاص من اضطرابات وظائف الغدة الدرقية في مرحلة ما من حياتهم.

والنساء أكثر عرضة للإصابة باضطراب الغدة الدرقية بـ 8 مرات ضعف الرجال، كما تزداد مشاكل الغدة الدرقية مع التقدم فى العمر وقد تصيب البالغين بشكل مختلف عن الأطفال.

هرمون الغدة الدرقية هو المسئول عن تنسيق الطاقة والنمو والتمثيل الغذائي في جسمك، ويمكن أن تحدث المشكلات عندما تكون مستويات هذا الهرمون مرتفعة أو منخفضة للغاية.

انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية وفقا لموقع " healthline " يؤدي إلى إبطاء عملية الأيض ويقلل من نمو أو إصلاح أجزاء كثيرة من الجسم

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ما هو قصور الغدة الدرقية؟

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تتدلى عبر مقدمة القصبة الهوائية، يطلق هرمون الغدة الدرقية ، الذي يتحكم في نمو واستقلاب كل جزء من الجسم بشكل أساسي، وتقوم الغدة النخامية ، وهي غدة صغيرة في منتصف رأسك، بمراقبة فسيولوجيا جسمك وتفرز هرمون منشط للغدة الدرقية. TSH هو إشارة إلى الغدة الدرقية لإفراز هرمون الغدة الدرقية.

في بعض الأحيان تزيد مستويات الهرمون TSH ، لكن الغدة الدرقية لا تستطيع إفراز المزيد من هرمون الغدة الدرقية استجابة لذلك، و هو ما يعرف باسم قصور الغدة الدرقية الأساسي ، حيث تبدأ المشكلة على مستوى الغدة الدرقية.

أعراض قصور الغدة الدرقية 1. الشعور بالتعب

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أحد أكثر أعراض قصور الغدة الدرقية شيوعًا هو الشعور بالتعب نتجية وجود التهاب بالجسم، حيث يتحكم هرمون الغدة الدرقية في توازن الطاقة والتمثيل الغذائي بالجسم، لذا فإذا حدث أى قصور به تشعر بالتعب الشديد.

2. زيادة الوزن

زيادة الوزن غير المتوقعة هي أحد الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية فعندما تكون مستويات الغدة الدرقية منخفضة ، تتبدل مستويات الأيض بالجسم، وتقل كمية الطاقة التي تستخدمها في الراحة ، أو يميل جسمك إلى تخزين المزيد من السعرات الحرارية من الحمية كدهون، لهذا السبب ، فإن انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يسبب زيادة في الوزن ، حتى لو ظل عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها ثابتًا.

3. الشعور بالبرد

يقوم هرمون الغدة الدرقية برفع درجة الحرارة على الدهون البنية، وهو نوع متخصص من الدهون يولد الحرارة، هذه الدهون مهمة في الحفاظ على حرارة الجسم في المناخات الباردة، لكن قصور الغدة الدرقية يمنعها من أداء وظيفتها لذا قد تشعر بالبرد.

4. ضعف ووجع العضلات والمفاصل

انخفاض هرمون الغدة الدرقية يسبب تحطم فى أنسجة الجسم مثل العضلات مما يؤدى إلى قلة قوة العضلات، وبالتالى الشعور بالضعف، لذلك فأن الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية يكونون أكثر عرضة للإحساس بالضعف وتشنج العضلات.

5. تساقط الشعر

مثل معظم الخلايا، يتم تنظيم بصيلات الشعر بواسطة هرمون الغدة الدرقية، نظرًا لأن بصيلات الشعر تحتوي على خلايا جذعية لها عمر افتراضي قصير ودوران سريع ، فهي أكثر حساسية لمستويات الغدة الدرقية المنخفضة مقارنة بالأنسجة الأخرى.