آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لرئيس الأهلي المصري

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن تفاصيل زيارته لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ، خلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك": "ذهبت للاطمئنان على صحة محمود الخطيب، طوال الزيارة تحدثنا عن صحته وعن بعض الأشياء المستقبلية، ولم نتطرق إلى الماضي".

وأضاف: "كان اللقاء مثمرا للغاية، واتفقنا على أن نلتقي مجددًا، أخبرته بأنني سأعود لمصر من أجل زيارته بعد عودته من رحلته العلاجية، ولكنه أصر على زيارتي في السعودية".

وتابع: "اتفقنا وطلبت منه ألا يتواصل أحد معي من مجلس إدارة النادي الأهلي سواه، وأن تكون جميع التعاملات بيننا ستكون شخصية بينه وبيني فقط".

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وأبدى مالك نادي ألميريا ترحيبه بالمعاونة في مشروع بناء استاد النادي الأهلي بشرط أن يُطلب منه ذلك.

وتطرق إلى الحديث عن إمكانية إقامة مباراة ودية بين فريقي الأهلي وألميريا قائلا: "أرحب بذلك، لكن الموافقة بيد محمود الخطيب ومجلسه، ولن أجد أفضل من الأهلي حتى نواجهه، وإذا وافق الأهلي على التحدي فستكون مباراة عالمية".

وتابع آل الشيخ: "أنا أحد مشجعي الأهلي، هو نادٍ كبير وعريق وأكبر نادٍ أفريقي، وسيظل كذلك".



ووجه تركي آل الشيخ رسالة إلى جماهير الزمالك قائلًا: "كانت مرحلة ومرت، جمهور الزمالك على رأسي، والزمالك نادٍ كبير لكن بعد الأهلي، أنا رجل أهلاوي ولا عيب في ذلك".

وكان تركي آل الشيخ، المالك السابق لنادي بيراميدز المصري، أحد داعمي الخطيب في انتخابات رئاسة الأهلي في نهاية عام 2017، قبل أن تشهد العلاقة بينهما منعطفا سلبيا في العالم التالي إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عودة العلاقات بشكل جيد.