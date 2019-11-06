لانقاص وزنك.. اتّبعي 7 نصائح لتخفيف السعرات الحرارية في أطعمتكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل ما تبذُله النساء من مساعٍ بغية إنقاص وزنهن، ربما يتصوّرن أن فكرة الحد من سعراتهن الحرارية فكرة بسيطة، لكنها في الحقيقة عكس ذلك تمامًا، لأن الأمر يتطلّب عزيمة قوية لتحقيق تلك الغاية التي ترتبط بالابتعاد عن أشياء عادة ما تكون محبّبة للنفس، كما الحلويات وغيرها من الأطعمة والمشروبات.

وإن كنتِ سيدتي مهتمةً بخسارة جزء من وزنك الزائد، فلكِ أن تعلمي أنه من الضروري إدراك أنه لا توجد خطة أكل صحية يمكن أن تناسب الجميع، فبينما قد تفيد خطة عدّ السعرات الحرارية بعض الأشخاص، فإنها قد تضر بعضهم الآخر، ولهذا ينصح بضرورة مراجعة الطبيب قبل بدء أي نظام أو برنامج خاص بإنقاص الوزن.

ونقدّم لكِ فيما يلي 7 نصائح يمكنها أن تفيد في جهود إنقاص الوزن بشكل كبير:

1- زيادة حجم الوجبة بالخضروات، إن كنت تحضرين مثلًا وجبة معكرونة اسباغيتي بالصلصة الحمراء، فيمكنكِ بدلاً من تحضير كوبين من الاسباغيتي أن تكتفي بكوب معكرونة واحد والكوب الآخر يكون خضروات، وعلى حسب نوع الخضار المستخدم، يمكنك توفير حوالي 200 سعر حراري وكثير من الكربوهيدرات، ويمكنك فعل نفس الشيء مع وجبات أخرى مثل البيض المخفوق والحساء.

2- استبدال المشروبات الغازية بالمياه الغازية المُنكّهة، حيث ثبت أن علبة صودا واحدة حجمها 8 أوقيات لا تحظى بأي فوائد غذائية، وعادةً ما تمنح الجسم 140 سعرًا حراريًا من خلال السكريات المضافة، ولهذا ينصح باستبدالها بنوعية المياه الفوارة المنكهة، التي تخلو من أية سعرات، ولا تزال تحظى بنفس النكهة ودرجة الفوران.

3- مضغُ الفواكه بدلًا من تحويلها إلى عصائر، فالعصائر تحتوي على نسب عالية من السعرات الحرارية ولن تضمن لك الشعور بالشبع، وثبت أن عملية عصر الفواكه عادةً ما تزيل كل الألياف من الفواكه والخضار، ولا يتبقى سوى السكر، ولهذا عند شرب العصير، لن تشعري بالشبع كما يحدث عندما تمضغين الخضار والفواكه.

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4- فتح الساندويتش، فبدلًا من تناول برجر كلاسيكي أو ساندويتش من شريحتي خبز، يمكنك فتح الساندويتش بإزالة الشريحة العلوية، وحينها ستتخلصين من بعض السعرات الحرارية، وهو ما يمكن تطبيقه بالأخص عند تناول الأكل في المطاعم.

5- تقطيعُ السلطة قبل تتبيلها، ولك أن تعلمي أن تتبيلة السلطة قد تكون أحد أبرز مصادر السعرات الحرارية، ولهذا يُنصح بتناول السلطة مقطّعة، ويمكنك فعل ذلك بنفسك في المنزل قبل إضافة التتبيلة، وهو ما يجب أن تعرفيه لتنفيذه في مطبخك.

6- استخدامُ عصير الليمون بدلًا من تتبيلة السلطة التقليدية، فعصرة الليمون يمكن أن تغني عن التتبيلة، لأنها تعزّز النكهة والمذاق دون إضافة كثير من السعرات الحرارية.

7- استبدال الكريمة الحامضة بالزبادي اليوناني، وهو ما يساعد على توفير ما يقرب من 100 سعر حراري، فضلًا عن أن الجسم يحصل بذلك على مزيد من البروتينات.