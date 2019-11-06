شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب آلام الرقبة عديدة منها إجهاد العضلات والانزلاق الغضروفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الرقبة هي مشكلة شائعة يعاني منها العديد من الناس، وهناك مجموعة من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بهذه الآلام، وفقاً لموقع "Musculoskeletal"، نتعرف فى هذا التقرير على الأسباب ولذك لابد من فهم بعذ الاساسيات حول كيفية عمل .العمود الفقري.

يتكون العمود الفقري من عظام تسمى فقرات تصطف معًا لتشكيل عمود.

هناك 24 فقرة في العمود الفقري الخاص بك، كل منها مبطن بأنسجة إسفنجية تسمى " الأقراص الفقرية "، وتحتوي هذه الأقراص على طبقة خارجية صلبة وداخل ناعم يشبه الهلام.

وهذه الطبقة تمتص صدمات العمود الفقري وتمنح عمودك الفقري مرونته، كما يتم ربط الفقرات بأزواج من المفاصل الصغيرة المعروفة باسم المفاصل السطحية بينما الأربطة تمسك العمود الفقري معًا.

تنقسم فقراتك إلى أربعة أقسام: 7 فقرات الرقبة ، 12 فقرات صدرية، 5 فقرات قطنية، الفقرات العجزية والعصبية اللتان يتم ضمهما معًا.

توفرطبقات العضلات الدعم الهيكلي، وتتيح لك التحرك، حيث يمرالحبل الشوكي من خلال مركز العمود الفقري ويربط عقلك ببقية جسمك عبرأعصاب تمرعبر مسافات بين الفقرات.



الم الرقبة

أسباب آلام الرقبة

معظم الأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبة ليس لديهم أي أضرار كبيرة في العمود الفقري، غالبًا ما يأتي الألم الذي تعاني منه من الأنسجة الرخوة مثل العضلات والأربطة.

-إجهاد العضلات- قد يكون السبب في ذلك أشياء مثل عدم الوقوف أو الجلوس بشكل صحيح (على سبيل المثال أثناء استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي )، عدم النوم بطريقة صحيحة، أنشطة رياضية أوعمل، الاجهاد والتوتر.

-داء الفقار الرقبية، يرتبط التهاب المفاصل في الرقبة بالشيخوخة، مع تقدمك في العمر، تفقد أقراص الفقرية لديك بعض الرطوبة وتأثيراتها، تصبح المسافة بين فقراتك أضيق يحاول جسمك إصلاح هذا الضررعن طريق خلق نمو عظمي (نتوءات العظام) معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة ليس لديهم أي أعراض ولكن عند حدوثها، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا هي ألم الرقبة وتيبسها.

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض أخرى مثل الوخزأو التنميل في أذرعهم وأرجلهم إذا ضغطت العظام على الأعصاب يمكن أن يكون هناك أيضًا تضيق في القناة الشوكية.

مرض الديسك أوالنزلاق الغضروفى يحدث هذا عندما تنفجرالطبقة الخارجية القاسية للقرص أوالتمزقات والطبقة الناعمة التي تشبه الهلام وتضغط على الأعصاب في العمود الفقري.الاصابة - هذا شكل من أشكال التواء الرقبة الناتج عند جلب الرقبة فجأة للخلف ثم للأمام، وهذا يسبب تمدد عضلات الرقبة والأربطة أكثرمن المعتاد، مما يتسبب في التواء. يحدث الإصابة الأكثرشيوعًا بعد حادث سيارة، وقد يحدث بعد أيام من وقوع الحادث.

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الم الرقبة

أعراض آلام الرقبة

تعتمد الأعراض التي تواجهها على ما يسبب ألم الرقبة، ولكنها قد تشمل:

-ألم في الرقبة والكتفين و أعلى الصدر.

- تصلب أو تيبس الرقبة.

-صعوبة في تحريك رأسك.

في معظم الحالات، سوف يزول ألم الرقبة في غضون أيام قليلة، لكن إذا لم تتحسن الحالة، أو ظهرت عليك أعراض أخرى، فيجب عليك زيارة الطبيب.

علاج ألم الرقبة

ستتحسن معظم حالات آلام الرقبة في غضون بضعة أيام دون الحاجة إلى زيارة الطبيب، حاول خلال هذا الوقت الحفاظ على نشاطك ومتابعة أنشطتك العادية إلى أقصى حد ممكن.

قد يساعد ما يلي في تخفيف الأعراض وتسريع عملية الشفاء:

-اكتشف ما الذي يسبب ألم الرقبة- على سبيل المثال البقاء في وضع واحد لفترات طويلة من الزمن، والنوم على بطنك، وعدم الوقوف أوالجلوس بطريقة صحيحة.

-استخدام كمادات الحرارة أو البرودة - يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والتصلب، احرص دائمًا على لف العبوات الباردة أو الدافئة في منشفة أو قطعة قماش للمساعدة في حماية بشرتك من الحروق وتلف الأنسجة، ولا تستخدمها لمدة تزيد عن 10 إلى 15 دقيقة في المرة الواحدة.

-تدليك الرقبة يساعد على تخفيف التوتر فى العضلات.

-استخدام كريمًا أو جلًا مضادًا للالتهابات أو مسكنًا - قد يخفف الألم مؤقتًا.

-استخدم دواء لتخفيف الآلام بشكل مؤقت - اتبع دائمًا التعليمات وتحدث مع طبيبك حول البدائل إذا وجدت أنها لا تساعد.