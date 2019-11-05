"اللانش بوكس" الصحي يكافح العدوى في المدارس

نصحت الدكتورة سمر محمود، استشاري التغذية العلاجية والسمنة بمصر، الأمهات بضرورة التنوع في وجبات "اللانش بوكس" لتشجيع الأطفال على تناول وجبة صحية ومفيدة.



وقالت إن الغذاء الصحي يعتبر خط الدفاع الأول ضد العدوى، لذلك أول شيء يجب أن يكون في "اللانش بوكس" الخاص بطفلك هو بطاطا أو جوافة أو برتقالة، قائلة إن البطاطا والجوافة والبرتقال من أغنى العناصر الغذائية بفيتامين سي تحديدا والذي يقي من نزلات البرد.

وأضافت: "يجب أن يحتوي اللانش بوكس على السندوتشات المتنوعة والخضار والفاكهة ووجبات خفيفة (مكسرات، بسكويت شوفان) وكذلك مشروبات وعصائر".

كما يجب أن تحتوي ساندويتشات الأطفال والوجبات المعدة لهم على البقدونس الذي يعتبر مضادا حيويا طبيعيا له قدرة فائقة على قتل البكتيريا.

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وقدمت محمود مجموعة أفكار ونصائح لمكونات لانش بوكس صحية لأطفالك كالتالي:

1-احرصي على تقديم الخضار والفاكهة بشكل يومي (شرائح الخيار أو الجزر أو قطع خس)، مع وجود ثمرة فاكهة (موز أو عنب أو تفاح أو بلح).

2- يجب أن يحتوي اللانش بوكس على نوع من المكسرات أو سناك الصحية المتوفرة.

3- العصائر الطبيعية مكون أساسي يوميا ولا تنسي زجاجة مياه.

4- السندويتشات هي الوجبة الرئيسية، لذلك يجب أن تتنوع ما بين (ساندويتش جبنة بالخس، ساندويتش بيض أومليت، ساندويتش فول).

ونصحت استشاري التغذية العلاجية والسمنة، بالابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون، والبسطرمة، الهمبورجر، والسوسيس لما لها من أضرار جسيمة على صحة الأطفال.