طالب يوقف حافلة مدرسية في السعودية بعد وفاة سائقها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن أحد الطلاب في محافظة تيماء التابعة لمنطقة "تبوك" السعودية، الإثنين، من إيقاف الحافلة المدرسية التي كانت تقله هو وزميله في طريق ذهابه إلى المدرسة، بعد وفاة سائقها فجأة أثناء قيادتها.
واستطاع الطالب نهار العنزي إيقاف الحافلة بعد فقدان السيطرة عليها لدى وفاة سائقها بصورة مفاجئة أثناء القيادة، وأظهرت الصور تعرض الحافلة لبعض الاحتكاكات البسيطة في مقدمتها، وفق موقع "العربية.نت".
وأظهرت صورة للحافلة وقد تعرضت لبعض الأضرار البسيطة، كما أجرى مدير مكتب تعليم تيماء، اتصالاً هاتفياً بالطالبين للاطمئنان عليهما، وأشاد بدور الطالب الذي أوقف الحافلة، كما نعى السائق.
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