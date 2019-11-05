باحثة أردنية تنال براءة اختراع من أميركا في مجال علاج السرطان بـ"النانو"

منح مكتب براءات الاختراع الأميركي دكتورة أردنية براءة اختراع بمجال علاج السرطان عن طريق جزيئات النانو تكنولوجي.

وقبل مكتب براءات الاختراع الأميركي تسجيل اختراع الباحثة الأردنية الدكتورة سلام المساعدة بمجال علاج السرطان عن طريق جزيئات النانو تكنولوجي، التي تعمل على العلاج الدقيق لخلايا السرطان دون التأثير على الخلايا السليمة.

ويمكن الاختراع من تطوير علاجات ذكية بالاعتماد على تقنية النانو تكنولوجي تعمل على توجيه إفراز المادة الفعالة لمعالجة الخلايا المصابة دون إلحاق الضرر أو إيذاء الخلايا السليمة.

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يتيح الاختراع الجديد لشركات تصنيع الأدوية ومراكز البحث تصنيح أدوية تقتل الخلايا السرطانية دون إيذاء الخلايا السليمة في الجسم .

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وتأتي براءة الاختراع كنتيجة لـ 10 سنوات من البحث المتواصل والتجارب العلمية التي قادتها الدكتور سلام والتي تعمل حاليا كرئيسة لفريق بحث في مركز أبحاث عالمي في وزارة الحرس الوطني بالسعودية.

وتركز مساعدة جهودها حاليا على محاولة تطوير أدوية لعلاج أمراض أخرى مثل أمراض الأعصاب والزهايمر وأمراض التصلب اللويحي والباركنسون، وأعربت عن ثقتها بان براءة الاختراع التي سجلت باسمها سيكون لها إسهامات في خدمة الانسانية والتخفيف على اقتصادات الدول التي ترهقها فاتورة معالجة مرض السرطان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

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