الكشف عن أهمية تناول زيت الزيتون في محاربة الأمراض السرطانية

أهمية تناول زيت الزيتون لا تُضاهى، سواء تمَّ تناوله على الريق أو مع الوجبات، اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، تطلعكِ في السطور الآتية على أهمية تناول زيت الزيتون على الريق، ومع الوجبات:

يحتوي زيت الزيتون على الفيتامينين "إي" E و"أ" A، والفيتامينات "بي1" B1 ، و"بي3" B3، و"بي6" B6 و"سي" C، كما يحتوي على عدد كبير من المعادن، مثل الكالسيوم، والمغنيزيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والفوسفور وسواها.

أهمية تناول زيت الزيتون في زيادة نسبة مقاومة الأكسدة

يحتوي زيت الزيتون على كميات عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة عديدة مثل أمراض القلب.

أهمية تناول زيت الزيتون في محاربة الأمراض السرطانية

لقد ذكرت الأبحاث العلمية أنّ حمض الأوليك الذي يحتويه الزيتون، يساعد في القضاء على الخلايا السرطانية، ويمنع تشكلها.

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أهمية تناول زيت الزيتون لتسهيل عملية الهضم

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يزيد زيت الزيتون من القدرة على امتصاص الأطعمة الغذائية، ويساعد على حركة الأمعاء وعملية هضم الطعام.

أهمية تناول زيت الزيتون في تخفيض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

ذكر العديد من الدراسات العلمية، أنَّ الأشخاص الذين يستهلكون زيت الزيتون بانتظام، يكون خطر إصابتهم بالجلطات الدماغية أقل بكثير مقارنة مع نظرائهم الذين لا يستهلكونه.

أهمية زيت الزيتون في الوقاية من الإصابة بمرض السكري

يلعب زيت الزيتون دورًا ايجابيًّا في تخفيض نسبة السكر في الدم. واستنادًا إلى أبحاث علمية متنوعة، فقد ذُكر أنه يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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