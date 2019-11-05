تعرَّف على أسباب ظهور الشعر الأبيض لدى الشباب وكيف يمكن تفاديه

من المألوف أن يتغيَّر لون شعرك مع تقدمك في السن، لكن كشخص أصغر سناً، من المُفترض أن يكون شعرك بالكامل لونه أسود أو أحمر أو أشقر، لكن هذا قد لا يحدث، فقد تلاحظ ترققاً في مناطق معينة من رأسك، أو قد يتغير شعرك من لونه الأصلي إلى اللون الرمادي أو الأبيض.

يحتوي جسمك على بصيلات الشعر، هذه البصيلات تحتوي على خلايا صبغية تعرف باسم الميلانين، هذه الخلايا تعطي شعرك لونه، ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن تفقد بصيلات الشعر الصبغة، مما ينتج عنه الشعر الأبيض، هنا ستجد كل ما تحتاج إلى معرفته عن أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن مُبكرة، وكيف يمكنك منع حدوث الشيب المُبكر؟

ما الذي يُسبب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة؟

يكون الشعر الأبيض أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين لديهم لون شعر أغمق، وعلى الرغم من أن الشعر الأبيض هو أمر يُميز الشيخوخة، فإن خيوط الشعر عديمة اللون يمكن أن تظهر في أي عمر، حتى وأنت لا تزال في المدرسة الثانوية أو الكلية، إذا كنت مراهقاً أو في العشرينات من العمر، فقد تجد واحدة أو أكثر من خيوط الشعر الأبيض في رأسك.

قد تكون هناك طرق لاستعادة صبغة الشعر، لكن ذلك يعتمد على السبب في ظهور الشعر الأبيض خلال سن مُبكرة من الأساس، فيما يلي الأسباب الشائعة لظهور الشعر الأبيض السابق لأوانه.

1- العوامل الوراثية

إذا لاحظت وجود شعر أبيض في سن مبكرة، فمن المُحتمل أن يكون لوالديك أو أجدادك شعر رمادي أو أبيض في سن مبكرة أيضاً، لا يمكنك تغيير الصفات الوراثية، ولكن إذا كنت لا تحب الشكل الذي يظهر به شعرك الرمادي، فيمكنك دائماً صبغ شعرك.

2- الإجهاد

الجميع يتعامل مع التوتر من وقت لآخر، يمكن أن تشمل عواقب الإجهاد المُزمن ما يلي: مشاكل النوم، القلق، تغيرات في الشهية، ضغط الدم المرتفع.

من تبعات الإجهاد أنه يمكن أن يؤثر أيضاً على شعرك، فقد وجدت دراسة أُجريت عام 2013 وجود صلة بين الإجهاد ونضوب الصبغة في بصيلات الشعر لدى الفئران، لذلك إذا لاحظت ارتفاعاً في عدد الشعر الأبيض في رأسك فقد يكون الضغط هو السبب.

3- أمراض المناعة الذاتية

يمكن أن تتسبَّب أمراض المناعة الذاتية في ظهور شعر أبيض سابق لأوانه، ففي أمراض المناعة الذاتية يقوم الجهاز المناعي بمُهاجمة خلايا الجسم، فيُمكن خلال هذه الحالات أن يُهاجم الجهاز المناعي خلايا الشعر أيضاً ويُسبب فقدان الصبغة.

4- اضطراب الغدة الدرقية

التغيرات الهرمونية الناتجة عن اضطراب الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية، قد تكون مسؤولة أيضاً عن ظهور الشعر الأبيض السابق لأوانه.

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الغدة الدرقية تساعد على التحكم في العديد من وظائف الجسم، مثل التمثيل الغذائي، يمكن أن تؤثر صحة الغدة الدرقية أيضاً على لون شعرك، ففرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على إنتاج جسمك من الميلانين.

5- نقص فيتامين ب 12

يمكن أن يُشير الشعر الأبيض في سن مبكرة أيضاً إلى نقص فيتامين ب 12، يلعب هذا الفيتامين دوراً هاماً في الجسم، فيمنحك الطاقة، بالإضافة إلى أنه يساهم في نمو شعر صحي والحفاظ على لونه.

يرتبط نقص فيتامين ب 12 بحالة تسمَّى فقر الدم الخبيث، وخلال هذه الحالة لا يستطيع جسمك امتصاص ما يكفي من هذا الفيتامين، يحتاج جسمك إلى فيتامين ب12 من أجل صحة خلايا الدم الحمراء، والتي تحمل الأكسجين إلى خلايا جسمك، بما في ذلك خلايا الشعر، فيمكن لنقص هذا الفيتامين أن يُضعف خلايا الشعر ويؤثر على إنتاج الميلانين.

6- التدخين

هناك أيضاً رابط بين الشعر الأبيض السابق لأوانه والتدخين، فقد وجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على نحو 107 أشخاص أن هناك علاقة بين ظهور الشعر الرمادي قبل سن 30 وتدخين السجائر.

من المعروف أن تدخين السجائر يُزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، وهو بالإضافة إلى ذلك يؤثر أيضاً على الشعر، يؤدي التدخين إلى تضييق الأوعية الدموية، مما يُقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتلف السموم الموجودة في السجائر أجزاء من جسمك، ومنها بصيلات شعرك، مما يتسبَّب في ظهور الشعر الأبيض مُبكراً.

هل يمكن منع ظهور الشعر الأبيض مُبكراً؟

القدرة على منع ظهور الشعر الأبيض المُبكر تعتمد على السبب، فإذا كان السبب هو الصفات الوراثية فلا يوجد شيء يُمكنك فعله لمنع تغيير اللون بشكل دائم.

أما إذا كنت تشك في وجود مشكلة صحية، فاستشر الطبيب لمعرفة ما إذا كانت الحالة الأساسية مسؤولة عن الظهور المُبكر للشعر الأبيض، إذا كنت تعالج المشكلة الصحية الأساسية بالفعل، فقد تعود صبغة الشعر ولونه من جديد.

وفقاً لإحدى الدراسات، إذا تسبَّب اضطراب الغدة الدرقية في ظهور الشعر الأبيض، فقد تحدث إعادة تصبغ الشعر بعد العلاج بالهرمونات، وإذا كان نقص فيتامين ب 12 هو السبب فإنَّ تناول أقراص ومُكملات هذا الفيتامين قد تؤدي أيضاً إلى تحسين صحة بصيلات الشعر وإعادة لونه الطبيعي. ومن الأشياء الأخرى التي يُمكنك فعلها لمنع ظهور الشعر الأبيض المُبكر:

1- تناول المزيد من مضادات الأكسدة

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إن تناول نظام غذائي يحتوي على الكثير من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، قد يساعد في منع تساقط الشعر، النظام الغذائي للشخص يلعب دوراً في منع ظهور الشعر الأبيض، فاتباع نظام غذائي غني بالمواد المضادة للأكسدة يمكن أن يُقلل من الإجهاد التأكسدي.

وتشمل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة الفواكه والخضراوات الطازجة، الشاي الأخضر، زيت الزيتون، السمك.

2- مُعالجة أوجه القصور في الفيتامينات

يجب على أي شخص لديه شعر أبيض ناتج عن نقص الفيتامينات تناول المزيد من الأطعمة المُحملة بهذه الفيتامينات، على سبيل المثال، تُعدُّ الأطعمة البحرية والبيض واللحوم مصادر جيدة لفيتامين ب 12، ويعتبر الحليب والسلمون والجبن من المصادر الممتازة لفيتامين د، يمكن أيضاً أن تتمكن مكملات الفيتامينات المتوفرة دون وصفة طبية من تعويض نقص الفيتامينات.

3- الإقلاع عن التدخين

التدخين له آثار ضارة على الجسم، ويُسهم في ظهور الشعر الأبيض مُبكراً، كما سبق الذكر، فالتوقف عنه يُقلل من احتمال فقدان بصيلات شعرك ما يحويه من الصبغة التي تعطي الشعر لونه.

4- الحدّ من التوتر

التوتر قد يكون هو الجاني الأول، إذا كنت تمر فجأة بتغيير هائل في لون شعرك، فيجب تعلم كيفية إدارة الإجهاد والتعامل مع التوتر، يجب أخذ إجازات قصيرة في كثير من الأحيان لمُحاربة القلق والتوتر والإجهاد.

5- استخدِم شامبو عضوياً

قم بتبديل الشامبو الذي تستخدمه إلى شامبو خفيف، والأفضل من ذلك هو استخدام شامبو عضوي، وهو شامبو طبيعي خالٍ من المواد الكيميائية، فمن المعروف أن المواد الكيميائية القاسية في الشامبو والبلسم تؤثر على ناتج الصبغة وتسبب تساقط الشعر أيضاً.

6- استخدام الزيت للشعر

في بعض الأحيان، يُمهد الشعر الجاف الطريق لظهور اللون الرمادي في رأسك، حيث يتسبب فقدان الرطوبة في ظهور الشعر الأبيض، قم بدَهْن شعرك بالزيوت بانتظام، ويجب تجنب الزيوت العطرية، فتحتوي هذه الزيوت على العطور التي قد تحتوي على مواد كيميائية قوية، كلما كان الزيت طبيعياً كانت النتائج أفضل، وتقلل من ظهور الشيب المُبكر.

علاجات طبيعية لمنع الظهور المُبكر للشعر الأبيض

هناك الكثير من صبغات الشعر في السوق التي تغطي الشعر الأبيض، لكن الكثير منها قد يتسبب في ردود فعل تحسسية وضارة، هناك بعض العلاجات الطبيعية التي توفر بديلاً لإبطاء تبييض الشعر دون الإضرار بالجسم، أو التسبب في مزيد من تلف صبغات بصيلات الشعر، ومن هذه العلاجات:

1- أوراق الكاري

الاستخدام الطبي لأوراق الكاري يعود لقرون، عندما توضع على فروة الرأس وتقترن بزيت الشعر يمكن أن تبطئ من الشيب المبكر، فبإمكانها أن تحافظ على لون الشعر الأسود ومنع الظهور المُبكر للون الرمادي.

2- أوراق بهرنجراج متوفرة في شكل زيت

وهو عشب هندي له مفعول سحري في العناية بالشعر، يُعرف أيضاً باسم amla، هذا المُكمل العشبي مُعترف به لمنع ظهور الشيب المبكر، من خلال تعزيز التصبغ، ويُعتقد أن فاعليته تعود إلى غناه بالمواد المضادة للأكسدة، والتي يكون لها خصائص مُكافحة للشيخوخة.

3- الشاي الأسود

الشاي الأسود يمكن أن يجعل الشعر أغمق وألمع وأكثر ليونة، يمكن استخدامه بنقع 3 إلى 5 أكياس من الشاي في كوبين من الماء المغلي، وإضافته بعد تبريده إلى الشعر الرطب، يمكن أيضاً خلط الشاي مع البلسم، ويُترك على الشعر لمدة ساعة واحدة، ثم يُشطف بعد ذلك.

4- النحاس

يمكن أن تؤدي مستويات النحاس المُنخفضة إلى الشيب المبكر، وفقاً لدراسة أُجريت عام 2012، فإن مصادر الغذاء الغنية بالنحاس هي كبد الأبقار والعدس واللوز والشوكولاتة الداكنة.

5- زيت القرع

يشتهر زيت القرع باستعادة صبغة الشعر وتنشيط جذور الشعر، يمكن للتدليك المُنتظم بزيت القرع منع تحول الشعر إلى اللون الأبيض

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