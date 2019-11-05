صحة ورشاقة

مدرب منتخب الإمارات للجوجيتسو يكشف آلية اختيار اللاعبين الدوليين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف إبراهيم الحوسني، مدرب منتخب الإمارات للجوجيتسو، عن آلية اختيار اللاعبين المشاركين مع المنتخب في البطولات الدولية.

وقال "الحوسني"، في تصريحات خاصة لـ"العين "، إن الأمر يأتي في البداية من خلال خبرة المدربين في اختيار اللاعبين والحكم عليهم من خلال ممارستهم ومتابعتهم بشكل مستمر.

وأضاف: "نعمل على الاختيار حسب العمر والوزن، ونقيم معسكرا للاعبين لعدة أيام، على أن يتم تقييمهم مجددا فيما بعد قبل المشاركة في المحافل الدولية".

وأكد أن الاختيار من بين 20 لاعباً يقع في النهاية على 4 لاعبين فقط حسب المواصفات المطلوبة.

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ووعد "الحوسني" بتحقيق نتائج إيجابية لمنتخب الإمارات في مشاركاته المقبلة، التي سيكون أقربها بطولة العالم التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مؤكدا أنه يمتلك نخبة كبيرة من اللاعبين القادرين على تحقيق الميداليات في البطولة ورفع اسم الإمارات عاليا.


واختتم "الحوسني" بالقول: "اللاعبون عليهم ضغوطات كبيرة، لكنهم قادورن على تجاوزها من أجل رفع اسم الإمارات وعلمها في مختلف المحافل الدولية، خاصة بطولة العالم التي نستضيفها على أرضنا".

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