مصدر لـ"العين الرياضية": ميلان ضمن 4 أندية طلبت ضم النني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر مقرب من الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي المعار إلى بشكتاش التركي صحة الأنباء التي ربطته بالانضمام لصفوف فريق ميلان الإيطالي خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط وسط "الروسونيري".

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت مؤخرا إلى رغبة ميلان في التعاقد مع لاعب منتخب مصر، ووصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"العين الرياضية" إلى وجود اهتمام من العديد من الفرق الأوروبية، للتعاقد مع اللاعب خلال يناير/كانون الثاني المقبل"، مضيفا "ميلان ليس الفريق الإيطالي الوحيد الذي يريد التعاقد مع النني".

وأوضح: "هناك أيضًا روما الذي طلب الحصول على خدمات اللاعب، بجانب وست هام الإنجليزي بناء على طلب المدرب مانويل بيلجريني، فضلا عن ليستر سيتي الإنجليزي".

وأتم: "هناك العديد من العروض الأخرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإسبانيا، لكن النني لا يزال مرتبطًا بعقد مع أرسنال، وهو من سيحدد إمكانية بيعه من عدمه".

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وكان النني "27 عاما" قد انتقل إلى أرسنال في الميركاتو الشتوي عام 2016 قادما من بازل السويسري، في صفقة بلغت قيمتها 12.5 مليون يورو.

وشارك لاعب المقاولون المصري السابق في 89 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين وأسهم بـ8 تمريرات حاسمة، قبل أن يرحل عن صفوفه في الميركاتو الصيفي الأخير على سبيل الإعارة.





يذكر أن علاء نظمي، وكيل أعمال النني، نفى في تصريحات سابقة ما تردد عن وجود رغبة لدى الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال، في التخلص بشكل نهائي من خدمات اللاعب المصري، لافتا إلى أن الأقرب حتى الآن هو عودة موكله إلى صفوف "الجانرز" عقب نهاية الموسم الحالي.

