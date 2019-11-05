العثيمين: السعودية والإمارات تدعمان العمل الإسلامي المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن انطلاق فعاليات الدورة الـ24 من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دولة الإمارات، يرسخ مكانتها العالمية في نشر قيم التسامح والتآخي بين كافة الشعوب.

وأضاف "العثيمين"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، سباقتان في دعم العمل الإسلامي المشترك.

وأكد أن مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي يُعد منصة للإجماع حول العديد من القضايا الإسلامية، ومرجعية صحيحة للإسلام المعتدل والوسطي.

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وانطلقت فعاليات الدورة الـ24 من مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الإثنين، وتتواصل فعالياتها حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بدبي.

وتناقش دورة 2019 جملة من المواضيع المهمة في العالم الإسلامي، وفي مقدمتها العقود الذكية، وكيفية تفعيلها، وموضوع التضخم، وتغيير قيمة العملات وعقود الفيديك، والتسامح في الإسلام وضرورته المجتمعية والدولية وآثاره.

كما يناقش المؤتمر مسألة تحقيق الأمن الغذائي والمائي، كواحدة من أهم المشكلات التي تواجهها الدول الإسلامية، بالإضافة إلى مواضيع الجينوم البشري، والهندسة الحيوية المستقبلية.