البطاطا تساعد في فقدان الوزن عند تناولها بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من بين مختلف الأطعمة، تعد البطاطا هي الأكثر شيوعًا والمفضلة بين الملايين حول العالم، سواء كانت مقلية أو مهروسة أو غيرهما من طرق تحضيرها، ولكن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يظن الكثير من الأشخاص أنهم بحاجة للتخلي عن عدة أطعمة للتخلص من الدهون الزائدة، بما في ذلك البطاطا، ولكن هل فعلاً تعيق البطاطس عملية فقدان الوزن؟

على عكس ما قد تسمعينه من الكثير من الخرافات، البطاطا لا تعيق عملية إنقاص الوزن، بل تساعد في تعزيزها، ولكن الأمر يعتمد على طريقة تناولها.

فوفقًا لأخصائيي الصحة، لستِ بحاجة للتخلي عن البطاطا تمامًا عند اتباعك نظامًا غذائيًا من أجل إنقاص وزنك، فكل ما تحتاجينه هو تناولها مسلوقة، حيث يوضح الخبراء أنَّ البطاطا المسلوقة صحية جدًا؛ لأنها غنية بالعناصر المغذية.

والبطاطا غنية بالبوتاسيوم، كما تحتوي على الألياف التي تساعد في خفض مستويات الدم والكوليسترول أيضًا، فضلًا عن دورها في تعزيز وتنظيم عملية الهضم، كما تساعد البطاطا في خفض مؤشر السكر في الدم؛ ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرض السكر، بالإضافة إلى ذلك، تعد البطاطا المسلوقة صحية جدًا؛ لأنها غنية بالبوتاسيوم، كما تعد مصدرًا جيدًا لمجموعة فيتامينات A و C و B جنبًا إلى جنب مع الكربوهيدرات المعقدة.

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وفيما يتعلق بفقدان الوزن، تعد البطاطا خاصة المسلوقة مفيدة أكثر لإنقاص الوزن؛ إذ تعزز شعورك بالشبع لفترة أطول وتمنعك من الاعتماد على الوجبات الخفيفة الإضافية وما تتناولينه بين الوجبات الأساسية.

وأشارت إحدى الدراسات مؤخرًا، إلى أنَّ عملية تبريد البطاطا المسلوقة تسمح لهم بتكوين كمية عالية من النشا المقاوم، وهو أمر جيد بشكل لا يصدق لتنظيم عملية التمثيل الغذائي، ومكافحة الدهون الزائدة وتعزيز مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية الأخرى أيضًا، كما تحتوي البطاطا المسلوقة على نفس عدد السعرات الحرارية تقريبًا، مثل البطاطا الحلوة؛ ما يجعلها خيارًا ممتازًا لأخصائيي الحميات.

وللاستفادة من عناصر البطاطا المسلوقة المغذية، يمكنك تناولها كوجبة فطور أو غداء، وليس عليكِ سوى تحضيرها وسلقها بالطريقة التقليدية، ويمكنك تتبيلها إذا أردتِ بالفلفل الأسود وغيره من التوابل المفضلة لديكِ، وإذا أردتِ يمكنك إضافة اللبن إلى وجبة البطاطا المهروسة لتعزيز خطتك لفقدان الوزن.