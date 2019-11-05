شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الإفطار الغنى بالبروتين يساعد على إفراز هرمون الشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تحاول الحفاظ على وزن صحي، أو لديك صعوبة في التحكم فى الجوع في الصباح، فيجب عليك أن تعرف بالفعل مدى أهمية البروتين، ففي حين أنه من السهل بالنسبة لمعظمنا الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية في العشاء والغداء، يمكن أن يمثل الإفطار مشكلة بالنسبة لنا، فالخبز والحبوب والعصائر، لا تحتوى على كمية كبيرة من البروتين.



الزبادى يحتوى على البروتين

وأضاف موقع" Prevention "، إنه إذا لم تتناول وجبة الإفطار، فلن تحصل على أي بروتين على الإطلاق، وهذا خطأ كبيرا، ففي العديد من الدراسات تم ربط عادة تناول وجبة الإفطار الغنية بالبروتين والتحكم فى الوزن، أو فقدان الوزن، كما تقول سينثيا ساس، خبيرة التغذية الأمريكية، بأن البروتين يؤدي إلى إفراز هرمون الشبع الذى يسد الشهية.

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البيض يحتوى على البروتين ويشعرك بالشبع ومثالى لوجبة الافطار

وأضافت، إن هذا يعني أنك قد تأكل أقل طوال اليوم، بما في ذلك في المساء، "ويعتبر ذلك أمر أساسي، لأن معظم الناس لا يقومون بأي أنشطة خلال المساء، وبالتالي هم أقل عرضة لحرق الفائض من السعرات الحرارية في ذلك الوقت.



وجبة الافطار الصحية

وأشارت إلى أن البروتين يساعد على اليقظة، والانتباه أيضًا، ويساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، ومستوى الإنسولين، بحيث يكون لديك طاقة ثابتة للعمل طوال اليوم.



الزبادى من الاغذية الصحية التى تساعد على الشبع

وأوضحت أن هناك الكثير من الأغذية التى تحتوى على البروتين، والتى يمكن تناولها فى وجبة الإفطار، مثل البيض ،والافوكادو ، والتونة ،والزبادى، والجبن المصنوعة بالمنزل.