شكرا لقرائتكم خبر عن أشخاص ممنوعون من الحصول على لقاح الأنفلونزا.. من هم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل لقاح الانفلونزا هو الوسيلة الأكثر أمانا لمواجهة هذا الفيروس الذى ينتشر كل شتاء، وهناك فئات معرضون لخطر الإصابة بفيروس الأنفلونزا بشدة أكثر من غيرهم لظروفهم الصحية، وفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

للقاح الأنفلونزا فوائد مهمة، يمكن أن يقلل من أمراض الأنفلونزا ، وزيارات الأطباء ، وتغيب عن العمل والمدرسة بسبب الأنفلونزا، كما تبين أن لقاح الأنفلونزا ينقذ حياة الأطفال، وفقا لما أظهرته دراسة بحثية أكدت أن التطعيم ضد الأنفلونزا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر وفاة الطفل .

فكل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكبر يجب أن يحصل على لقاح الأنفلونزا كل موسم مع استثناء نادر، فالتطعيم مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر مضاعفات خطيرة من الأنفلونزا.

فهناك لقاح للاستخدام للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر وأيضا لقاح للاستخدام للبالغين 65 عامًا أو أكبر، كما يوصى أيضًا باستخدام لقاحات الأنفلونزا في النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية المزمنة.

هناك العديد من خيارات اللقاح للاختيار من بينها، لا يوصي مركز السيطرة على الأمراض لقاح واحد ضد الأنفلونزا الشيء الأكثر أهمية هو أن يحصل جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكبر على لقاح الأنفلونزا كل عام.

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من يجب ألا يتلقى لقاح الأنفلونزا:

تشمل العوامل التي يمكن أن تحدد مدى ملاءمة الشخص للتلقيح ، أو التطعيم بلقاح معين ، عمر الشخص وصحته (الحالية والماضية) وأي حساسية ذات صلة.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض تلقي أي لقاح مرخص ومناسب لأعمار الأنفلونزا (أنفلونزا) (IIV أو RIV4 أو LAIV4) يكون لا يحتوى على البيض، يجب أن يتم تطعيم الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة للبيض تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية القادر على التعرف على الحساسية الشديدة وإدارتها.

متى يجب أن أتلقى التطعيم؟

يجب أن تحصل على لقاح الأنفلونزا قبل أن تبدأ فيروسات الأنفلونزا في الانتشار في مجتمعك ، حيث يستغرق الأمر نحو أسبوعين بعد تلقيح الأجسام المضادة لتتطور في الجسم وتوفر الحماية ضد الأنفلونزا. ضع خططًا للتلقيح مبكراً في الخريف ، قبل بدء موسم الأنفلونزا.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن يحصل الأشخاص على لقاح الإنفلونزا بحلول نهاية شهر أكتوبر، إن أمكن ومع ذلك ، فإن الحصول على التطعيم لاحقًا لا يزال مفيدًا وينبغي الاستمرار في تقديم التطعيم طوال موسم الأنفلونزا ، حتى شهر يناير أو ما بعده.

يجب أن يبدأ الأطفال الذين يحتاجون إلى جرعتين من اللقاح في عملية التطعيم في وقت أقرب، لأنه يجب إعطاء الجرعتين أربعة أسابيع على الأقل.