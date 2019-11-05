جودة الدبابيس الضمان الأول لنجاح تكميم المعدة

حذر الدكتور أحمد حاتم، استشاري جراحات السمنة في مصر، من عدم تأكد المقبلين على عمليات تكميم أو تحويل المعدة، من الأدوات والدبابيس المستخدمة في العملية، نظراً لأنها حجر الأساس لهذه الجراحة، وأي خلل في عدد الدبابيس أو جودتها يؤدي إلى مضاعفات.

وعملية تدبيس المعدة هي نوع من الجراحات التي يلجأ إليها الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة (من يزيد وزنهم على 100 كيلو جرام)، وتهدف إلى إنقاص الوزن بسهولة، ولا تستغرق وقتا طويلا، وتعتمد على استئصال الهرمون المسؤول عن تناول الطعام.

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وقال "حاتم": إن جودة وعدد دبابيس التيتانيوم، التي تستخدم في عملية تكميم المعدة، عاملان أساسيان لنجاحها، ويضمن عدم حدوث أي مضاعفات أو تمدد للمعدة في المستقبل.

وأضاف: "إجراءات الحماية من أي تسريب أو نزيف ضرورية جداً في عمليات التكميم وتحويل المسار".

وأوضح أن استعمال الأجهزة لأكثر من مريض لتوفير ثمن الجراحة سيؤدى إلى عدم فعاليتها، ورجوع وتمدد المعدة، ما يجعل المريض في حاجة لعملية إضافية في المستقبل، أو عملية تكميلية، أو سيؤدي لفشل الجراحة الأولى تماماً.

وأشار "حاتم" إلى أهمية العامل المعنوي في حالات السمنة، الأمر الذي يشكل فاعلية في رحلة فقد الوزن، موضحاً أهمية المتابعة مع الطبيب بعد إجراء العملية بحد أقصى كل 3 شهور، بهدف معرفة آخر تطورات الحالة وسير الأمور على ما يرام.