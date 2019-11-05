جهاز إليزاروف.. وسيلة مثالية لعلاج تشوهات العظام

قال الدكتور إبراهيم حنتيره، استشاري جراحة العظام بمصر، جهاز إليزاروف هو جهاز القرن، حيث بإمكانه علاج وإصلاح عيوب وتشوهات العظام المختلفة، مثل حالات التقوس الشديد بالركبتين.



وجهاز إليزاروف هو عبارة عن مثبت خارجي حلقي، وهو نوع خاص من المثبتات الخارجية القابلة للتعديل من حالة إلى أخرى، ولتركيب هذا المثبت الخارجي تثبت حلقات من الاستانلس استيل أو الألومنيوم خارجياً بالعظام عن طريق أسلاك سميكة من الاستانلس استيل ثم توصل الحلقات ببعضها البعض باستخدام قضبان.

وأوضح حنتيره أن جهاز إليزاروف يستخدم في عدة حالات منها:

-تقويم تشوهات الأطراف وتطويلها.

-علاج الكسور المعقدة والمضاعفة (المفتوحة).

-علاج الكسور غير المتلائمة أو المصاحبة بالتهاب صديدي.

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-تثبيت الكسور المفتوحة.

-تثبيت (سمكرة) المفاصل.





وأشار إلى أن أهم مزايا جهاز إليزاروف هي:

-يسمح بالتعامل مع الجروح وإصابات الأنسجة المحيطة بالكسر، لذا يعتبر الوسيلة المثالية في علاج الكسور المفتوحة.



-يمكن تعديل وضع العظام بعد التثبيت دون الحاجة لإجراء جراحة أخرى.

ونصح حنتيره بالاهتمام بنظافة الجهاز وموضع دخول الأسلاك والمسامير في الجلد، خاصة أن الأسلاك والمسامير تصل الجهاز بالعظام من خلال الجلد وهذا يعني أن أي بكتيريا على الجلد أو الجهاز يمكن أن تصل إلى العظام ما يؤدي إلى حدوث التهابات صديدية حول المسامير والأسلاك.



