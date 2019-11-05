ابتزها شاب بـ صور فاضحة بعد 12 سنة من ممارسة الجنس معها

علاقة جنسية قديمة كانت السكرتيرة طرفًا فيها عندما كان سنها 20 عاماً، ففي عام 2007 تعرفت السكرتيرة "ن ع" على ابن منطقتها الشاب "م" ونشبت بينهما علاقة جنسية محرمة، دامت لأيام طويلة.

12 عاًما متقطعة هي عمر العلاقة الجنسية التى نشبت بين السكرتيرة الثلاثينية حينها وابن منطقتها في المنيب بمحافظة الجيزة، منذ بداية علاقة المجنى عليها والمتهم في عام 2007 وانقطاع العلاقة إلى أن تجددت مرة أخرى في عام 2014 وتقابلا لممارسة الجنس الحرام سويًا مرة أخرى.

وبعد مرور 12 عاماً، ظهر الشاب مرة أخرى في حياة السكرتيرة ليهددها بـ صور جنسية فاضحة لها إذا لم ترضخ لمتطلباته الجنسية وإعادة علاقتهما سويًا.

وكشفت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة لواقعة ابتزاز شاب لسيدة ثلاثينية بمنطقة المنيب بصور فاضحة لها.

الواقعة كشفتها الأجهزة بعد بلاغ لقسم الجيزة، من ن ع 32 عاما سكرتيرة، بتضررها من جارها م ن وقيامه بتهديدها بنشر صور خاصة بها وفضح علاقتهما الجنسية السابقة، وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث برئاسة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية لضبط المتهم وكشف الملابسات.

وكشفت التحريات التى أجريت بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث جنوب الجيزة أن المجنى عليها والمشكو فيه نشبت بينهما علاقة جنسية محرمة في عام 2007، وكانا يتقابلا سويا لإتمام علاقتهما التى انتهت بعدها بسنوات.

وتبين من التحريات أن علاقتهما الجنسية عادت مرة أخرى في غضون عام 2014 وتواعدا سويًا مرة جديدة إلا أنها لم تكتمل وأنهيا هذه العلاقة، حتى عاد الشاب منذ أيام وهددها بفضح هذه العلاقة مشيرا إلى بعض الصور الخاصة بها، ومهددًا بنشرها.

Advertisements

وعلى الفور تمكنت فرق المباحث بقيادة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بابتزاز المجنى عليها لرفضها إكمال العلاقة الجنسية معه.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

قد يهمك أيضاً :

وفاة رضيعة أمام صيدلية صعقًا بالكهرباء في محافظة الجيزة

سيدة تُغرق رضيعها داخل برميل مياه خوفًا من الفضيحة في الجيزة