شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل الجلوبيولين يكشف أمراضا أبرزها السرطان والكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلوبيولين هي مجموعة من البروتينات في دمك، يتم صنعها في الكبد بواسطة جهاز المناعة لديك، يلعب الجلوبيولين دورًا مهمًا في وظائف الكبد وتجلط الدم ومكافحة العدوى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل الجلوبيولين وأهمية إجرائه، وفقاً لموقع "Medlineplus".



تحليل الجلوبيولين

و هناك 4 أنواع رئيسية من الجلوبيولين، يطلق عليهم ألفا 1، ألفا 2، بيتا، وجاما، ومثلما توجد أنواع مختلفة من الجلوبيولين، هناك أنواع مختلفة من اختبارات الجلوبيولين، وتشمل هذه الاختبارات:

-اختبار البروتين الكلي: يقيس اختبار الدم هذا نوعين من البروتينات: الجلوبيولين والزلال، إذا كانت مستويات البروتين منخفضة، فقد يعني ذلك أن لديك مرض الكبد أو الكلى.

-المصل الكهربائي للبروتين، يقيس اختبار الدم هذا جلوبيولين جاما والبروتينات الأخرى الموجودة في دمك.

يمكن استخدامه لتشخيص مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك اضطرابات في الجهاز المناعي ونوع من السرطان يسمى المايلوما المتعددة.



تحليل الجلوبيولين فى الدم

استخدامات تحليل الجلوبيولين

يمكن استخدام اختبارات الجلوبيولين للمساعدة في تشخيص مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك:

-مرض الكبد.

-مرض الكلى.

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-مشاكل غذائية.

-اضطرابات المناعة الذاتية.

-أنواع معينة من السرطان.

لماذا أحتاج إلى اختبار الجلوبيولين؟

قد يطلب طبيبك اختبارات الجلوبيولين كجزء من الفحص الدوري أو للمساعدة في تشخيص حالات معينة.

قد يتم تضمين اختبار البروتين الكلي في سلسلة من الاختبارات للتحقق من مدى كفاءة عمل الكبد، مثل: اختبار وظائف الكبد.

نتائج اختبار الجلوبيولين فى الدم

يمكن أن تكون مستويات الجلوبيولين المنخفضة علامة على مرض الكبد أو الكلى.

قد تشير المستويات المرتفعة إلى العدوى أو الأمراض الالتهابية أو الاضطرابات المناعية.

قد تشير مستويات الجلوبيولين العالية أيضًا إلى أنواع معينة من السرطان، مثل المايلوما المتعددة أو مرض هودجكين أو سرطان الغدد الليمفاوية الخبيثة.

قد تكون النتائج غير طبيعية بسبب بعض الأدوية، والجفاف، أو عوامل أخرى.