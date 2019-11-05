احرص على الجرى لهذه المدة أسبوعيا لتحمى نفسك من الوفاة المبكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة أن الجري يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27 ٪، كما يساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30 ٪ والسرطان بنسبة 23 ٪، حيث يزعم العلماء أن تمرين الركض لمدة 50 دقيقة مرة واحدة في الأسبوع قد يقلل من الوفاة المبكرة.
ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، وجد الباحثون أن أي قدر من الجري يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27 %، كما ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان بنسبة 30 و 23 في المائة على التوالي.
حيث يجب على البالغين الحصول على تمرين قوي لمدة 75 دقيقة على الأقل ، مثل الجري أو السباحة ، كل أسبوع، حيث يؤكد الباحثون الدوليون أن الجري يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة على نطاق عالمي.
وقام الأكاديميون ، بقيادة فريق من جامعة فيكتوريا في ملبورن ، بجمع بيانات من 14 دراسة شملت 233 الف شخص، وارتبط أي قدر من الجري بانخفاض خطر الوفاة من جميع المسببين بنسبة 27 % خلال فترة الدراسة لكلا الجنسين ، مقارنة مع غير المتسابقين.
50 دقيقة من الركض مرة واحدة في الأسبوع بسرعة أقل من ستة أميال (ثمانية كيلومترات) في الساعة ، مرتبط بفوائد صحية وطويلة، وقال الباحثون: '' زيادة معدلات المشاركة في الجري ، بغض النظر عن جرعته من المحتمل أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في صحة السكان وطول العمر.
قد يؤدي الجري إلى تجنب الوفاة المبكرة لأنه قد وجد أنه يخفف من الوزن ، ويخفض الدهون الخطيرة في الدم ويزيد من نسبة الكوليسترول "الجيد.
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