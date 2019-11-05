ماذا يفهم الطفل ومتى ينطق بالكلمات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - الكثير من الأمهات يصيبهن القلق إذا تأخر موعد النطق عند أطفالهن، خاصة إذا كان الطفل الأول لهن، فايزة عبد الله الجبلي، اختصاصية نفسية إكلينيكية، تطلعك على الكلمات التي يفهمها الطفل في كل مرحلة له.

الطفل من ولادته وحتى الشهر الثاني

يركز في صوت والدته وفزعه من الأصوات المرتفعة فقط، ويستطيع النظر إلى الآخرين.

الشهر الثالث

يتعرف جيدًا على صوت والدته، ويستطيع الضحك بصوت عالٍ.

من الشهر الرابع حتى السادس

يلتفت حين تتم مناداته، ويبدأ في تقليد بعض الكلمات لكنه لا يكملها، إضافةً إلى إصدار الأصوات البسيطة غير المفهومة.

من الشهر السادس حتى التاسع:

يقلد حديث الكبار في الهاتف أو أصوات الكحة الصادرة عنهم وصوت القطار والسيارة.

من الشهر السادس حتى الحادي عشر:

يستطيع فهم الكلمات مثل "نعم" أو "لا" أو "لا تلمس"، ويحاول تسمية الأشياء، حيث يمتلك من 5 إلى 9 كلمات.

في عمر السنة:

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يفهم الطفل 50 كلمة.

من الشهر الثالث عشر إلى السادس عشر:

سيفهم 120 كلمة، إضافةً إلى التعبيرات المألوفة له مثل الوداع، وسوف يتفوَّه بـ١٤ كلمة فقط.

في الشهر الثامن عشر:

يمتلك من 10 إلى 20 كلمة، ويتعرَّف على 3 أجزاء من جسمه، بالإضافة إلى معرفة الحيوانات المألوفة.

من الشهر الثامن عشر إلى الرابع والعشرين:

سيفهم 260 كلمة، ويمكنه الإجابة عن الأسئلة، ويكوّن جملاً بسيطة من مقطعين، ويستمع إلى القصص، بالإضافة إلى تعرّفه على 5 أجزاء من جسمه.

من الشهر الثامن والعشرين إلى السادس والثلاثين:

يستخدم الضمائر وبعض الظروف والأفعال، كما يطرح الأسئلة البسيطة، ويقول اسمه كاملاً ويمكنه فهم الحكايات، كما أنه يستطيع الحديث في الهاتف.

عوامل مؤثرة على النطق

-الجنس: فالفتيات يبدأن في الحديث قبل الأولاد.

-الوراثة: لها دور كبير جدًا.

-قدرات الأطفال: فمنهم من يفهم الكثير لكنه لا يتحدث لمشكلة في قدراته.

-الفئة التي يختلط بها: إن كان هو الطفل الوحيد فسوف يتحدث أسرع، وعندما يُترك للخدم والأجهزة الإلكترونية تظهر لديه مشاكل لغوية.

-عيشه في منطقة لا ينتمي إليها: فهذا يجعله يتأخر في الكلام حتى يُلمّ باللغتين معًا.