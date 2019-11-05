تعرفي على أسرع طرق الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - لا شك أن وجود أطفال في المنزل نعمة، وأمل يحلم بتحقيقه كل زوجين، ليكون أطفالهما أصدقاءً لهما في شبابهما وسندًا في الكبر، فقد وصفهم رب العزة بأنهم زينة الحياة الدنيا، وبعض السيدات يحلمن بالحمل السريع، معنا أخصائية النساء والتوليد حنين المغربي لتحدثنا عن هذا الموضوع....

عوامل تساعد على سرعة الحمل:

- الصحة الجيدة قبل الحمل تهيئ جسمًا مناسبًا للحمل، وذلك من خلال الامتناع عن التدخين وتناول الفيتامينات.

- حساب فترة التبويض بدقة، ومعرفة بعض التفاصيل المهمة التي تتعلق بالتبويض، كأن تعرف السيدة أن البويضة تعيش من 12 إلى 24 ساعة بعد خروجها من المبيض، ويستغرق زرع البويضة من 6 إلى 12 يومًا بعد التبويض، ولتتمكني من حسابها بدقة يمكنكِ شراء شرائط اختبار التبويض من الصيدلية، وهي تعطيكِ فكرة دقيقة عن الفترة المحتملة للتبويض، لأنها تقيس نسبة الهرمون المنشط للجسم الأصفر في البول، والتى تزداد خلال 24 إلى 36 ساعة قبل فترة الإباضة.

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اختبار الحمل

تحتوي العبوة عادة على عدة شرائط، مما يسمح لكِ بقياس نسبة الهرمون عدة مرات خلال الدورة الشهرية، يمكنكِ بدء الاختبار عدة أيام قبل اليوم الذي تتوقعين فيه التبويض، ثم كرري الأمر عدة مرات في الأيام التالية، وعندما تسجلين أعلى نسبة للهرمون، إذًا فأنتِ في فترة الإباضة إذا كانت دورتكِ الشهرية تتكرر كل 28 يومًا، فهذا يعني أن فترة التبويض لديكِ تبدأ في اليوم الـ14 من بداية الدورة الشهرية، أي في نصف المدة بين الدورتين، وتبدأ فترة الخصوبة لديكِ بداية من اليوم الـ10، وتزداد نسبة حدوث الحمل إذا بدأتِ في ممارسة الجماع يومًا بعد يوم، من يوم 10 إلى يوم 14، هذا الوقت هو أفضل وقت للجماع لحدوث الحمل، حيث تكون المرأة في أعلى درجات الخصوبة في تلك الفترة، ومن ثم تزيد فرص حدوث مرحلة إخصاب البويضة بشكل سليم.

- الاستلقاء في الفراش بعد الجماع من 10 إلى 15 دقيقة، وعدم الذهاب إلى الحمام والاغتسال قبل هذا الوقت.

- الجماع بصورة منتظمة خلال أيام التبويض يُسرع فرصة الحمل، وهذا لا يعني الجماع يوميًا؛ فالحيوانات المنوية تعيش لمدة 72 ساعة.

- ابتعاد الزوجين عن الضغوطات النفسية والعصبية أمر في غاية الأهمية؛ لتهيئة النفسية للحمل بشكل أفضل.