جدول ووصفات رجيم اتكنز المرحلة الأولى

رجيم اتكنز، أحد أشهر الريجيمات التي يلجأ اليها العديدون مؤخراً، لذلك جئناك بالأسس التي يستند إليها، إلى جانب كيفية تطبيقه في المرحلة الأولى لخسارة الوزن. يعتمد رجيم اتكنز على مبدأ أن الدهون هي مصدر الطاقة في الجسم، بدلاً من الكربوهيدرات، ويساعد على حرق أكثر من 10 كيلوجرامات خلال أسبوعين، فما هو ابرز وصفات اتكنز؟ وما الجدول المعتمد في المرحلة الأولى؟ هذا ما سنناقشه في هذا المقال.

جدول رجيم اتكنز الأصلي بالتفصيل

إليك فيما يلي جدول مفصل لرجيم أتكنز يمكنك اتباعه لخسارة الوزن بسرعة وبشكل صحي:



اليوم الأول



– الإفطار: البيض والخضراوات المقلية في زيت جوز الهند.

– الغداء: سلطة الدجاج مع زيت الزيتون، وعدد قليل من المكسرات.

– العشاء: ستيك وخضراوات.

اليوم الثاني



– الإفطار: اللحم المقدد والبيض.

– الغداء: الدجاج المتبقي والخضار من الليلة السابقة.

– العشاء: تشيز برجر بالجبن، مع الخضار والزبدة.

اليوم الثالث



– الإفطار: أومليت مع الخضراوات المقلية في الزبدة.

– الغداء: سلطة الروبيان مع بعض زيت الزيتون.

– العشاء: اللحم المفروم المقلي مع الخضار.

اليوم الرابع



– الإفطار: البيض والخضراوات المقلية في زيت جوز الهند.

– الغداء: المتبقي من العشاء في الليلة السابقة.

– العشاء: سمك السلمون مع الزبدة والخضراوات.

اليوم الخامس



– الإفطار: اللحم المقدد والبيض.

– الغداء: سلطة الدجاج مع زيت الزيتون وحفنة من المكسرات.

– العشاء: كرات اللحم مع الخضار.

اليوم السادس

الإفطار: أومليت مع خضراوات مختلفة، مقلي بالزبدة.

الغداء: كرات اللحم المتبقية من الليلة السابقة.

العشاء: شرائح لحم مع الخضار.

اليوم السابع



الإفطار: لحم مقدد والبيض.

الغدا ء: قطع اللحم المتبقية من الليلة السابقة.

العشاء: أجنحة الدجاج المشوية، مع بعض الصلصة والخضار.

(تأكدي من تضمين مجموعة متنوعة من الخضراوات المختلفة في نظامك الغذائي).

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وصفات اتكنز المرحلة الأولى



• الباذنجان مع الحلوم



المقادير:

باذنجان مقطع ومسلوق + علبة حلوم مبشور + ملعقتان صنوبر مشوي + شرائح الفلفل البارد الأحمر المشوي + حزمة جرجير أو أكثر.

الصلصة:

عصير ليمون + زيت زيتون + ملعقة مايونيز + ملعقة صغيرة جداً خردل.

الطريقة:

تخلط المقادير مع بعضها، ثم يوضع عليها الصنوبر المشوي، وتخلط مع الصلصة، وبالهناء والشفاء.

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• سلطة اللحوم الباردة



المقادير:

مرتديلا دجاج + مرتديلا ديك رومي + دجاج بسطرمة بيروني دجاج + فلفل بارد أحمر وأخضر مقطع مربعات صغيرة + بقدونس + قليل من الشبت + قليل من الكزبرة الخضراء + خس مقطع + زيتون أخضر مقطع.

الصلصة:

عصير ليمون + زيت زيتون + ملح + خل، حسب الرغبة.

الطريقة:

تقطع اللحوم الباردة قطعاً صغيرة، ويوضع عليها الفلفل البارد الأحمر والأخضر والبقدونس والشبت والكزبرة، وأخيراً الخس المقطع، وتخلط جميعاً، ثم توضع عليها الصلصة.

• السبانخ باللحم المفروم



المقادير:

حزمتان من السبانخ.

أوقيتان من اللحم المفروم (وسط).

رشة بهار.

رشة ملح.

بصلة صغيرة.

صنوبر (حسب الرغبة).

ملعقة زيت للقلي.

ماء.

الطريقة:

تنقى السبانخ من الأوراق الصفراء، ومن ثم تفرم فرماً ناعماً مع العروق، وتغسل جيداً من التراب.

نضع ماء في الطنجرة، وعندما يغلي الماء نضع السبانخ تدريجياً لمدة خمس دقائق، ومن ثم ينتشل السبانخ من الماء ويعصر جيداً.

وفي نفس الوقت نفرم البصل قطعاً صغيرة، ونحمصها، ونضع فوقه اللحم والملح والبهارات، وعندما ينضج اللحم نضع السبانخ وكوباً من الماء، وتقلب، ومن تم تترك على النار لمدة عشر دقائق.

• دجاج مبخر بالفحم



المقادير:

لحم (قطع كبيرة نسبياً)

بصلة كبيرة مقطعة لشرائح.

ملح، كمون، كزبرة، بهار مشكل.

ماء مغلي لسلق اللحم.

زيت.

الطريقة:

نحمر البصلة في الزيت، ثم نضيف اللحم، وتقلب لمدة خمس دقائق، يضاف بعدها البهار والملح، ثم نضع الماء ونتركها تغلي حتى ينضج اللحم تماماً، بعدها ننشل اللحم ونحمره بالفرن. نحضر وعاءً صغيراً، ونصب فيه مقدار فنجانين من الزيت، ونضعه وسط صينية اللحم، ونضع فيه قطعتين من الفحم، ونكتمه بالقصدير لمدة نصف ساعة، ويقدم مع السلطة.

• سلطة الدجاج المشوي



المقادير:

خس + علبة جبن كرافت مبشورة + دجاج صدور مشوي ومقطع طولياً.

الصلصة:

ملعقة مايونيز + عصير ليمون + زيت زيتون + قليل من الملح والخل، حسب الرغبة.

الطريقة:

يقطع الخس طولياً، ويصفّ في الطبق، ثم يوضع عليه الصلصة ويخلط جيداً، ثم يوضع الدجاج المشوي في الوسط، وعلى الجوانب، ثم توضع جبنة كرافت المبشورة.

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فطور اتكنز المرحلة الأولى



بيض بالسبانخ والنقانق



المقادير:

3- 4 بيضات.

بصل مقطع قطعاً صغيرة.

فلفل أخضر مقطع قطعاً صغيرة.

مشروم شرائح.

نقانق مقطعة بالطول (شرائح).

سبانخ.

الطريقة:

- نقوم بتحمير البصل مع الفلفل الأخضر ونترك البصل حتى يشقر لونه.

- بعدها نضيف المشروم، ومن ثم نضع السبانخ، ونضع البهارات «الكاري والكركم والفلفل الأسود والملح».

- بعدها نضيف النقانق ونقلبها حتى تحمر.

- بعدها نضيف قليلاً من الجبنة المبشورة (حسب الرغبة).

- بعدها نضيف البيض، ونضع قليلاً من الهيل والفلفل الأسود والملح ونتركه قليلاً.

- ثم نضيف الجبنة المبشورة، ونضع أورغانو.

- تنقى السبانخ من الأوراق الصفراء، ومن ثم تفرم فرماً ناعماً مع العروق، وتغسل جيداً من التراب.

- نضع ماء في الطنجرة، وعندما يغلي الماء، نضع السبانخ تدريجياً لمدة خمس دقائق، ومن ثم ينتشل السبانخ من الماء ويُعصر جيداً.

- وفي نفس الوقت، نفرم البصل قطعاً صغيرة ونحمصها، ونضع فوقه اللحم والملح والبهارات، وعندما ينضج اللحم؛ نضع السبانخ وكوباً من الماء، وتقلب، ومن تم تترك على النار لمدة عشر دقائق.

• أومليت بالنقانق المحشي بجبنة تشيدر



المقادير:

عدد 2 بيضة.

نصف بصلة أو بصلة صغيرة.

عدد 1 حبة نقانق.

نصف حبة طماطم.

علبة صغيره جبنة تشيدر كرافت.

الطريقة:

1- تقطع البصلة والطماطم والنقانق مربعات صغيرة.

2- اقلي المقادير السابقة مع قليل من الزيت، ثم أضيفيها للبيضتين، بعد خفقهما، وأضيفي عليهما الفلفل الأسود بدون إضافة الملح.

3- صبي المزيج في المقلاة، وبعد أن يتحمر الجزء السفلي، يقسم البيض إلى نصفين، واقلبيهما حتى يتحمر الوجه الآخر.

4- اقلبي الجزأين مرة أخرى، ورشيهما بجبنة تشيدر المبشورة، وطبقي كل جزء على الآخر، بذلك سوف تحصلين على طبقة بيض وطبقة جبنة تشيدر وطبقة بيض في الأسفل.

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